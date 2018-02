El secretario general de la Presidencia ocultó más de un millón de dólares en un paraíso fiscal

En las últimas horas, el sitio web de El País dio la información de que un alto cargo del gobierno de Mauricio Macri ocultó 1,2 millones de dólares en Andorra. El dinero habría permanecido en la cuenta a nombre de una sociedad y el mandatario manifestó que los fondos no eran suyos.

Se trata de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia de Argentina, quien figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista. La cuenta fue abierta en el año 2012, mientras Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires.

En comunicación con El País, Díaz Gilligan sostuvo que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”.

Además, dijo que salió de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.