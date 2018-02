Retienen aportes sindicales

Desde Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se realizó una presentación ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL) por la retención de los aportes sindicales que efectivizó la Municipalidad de Valle Viejo, en el mes de enero. La presentación también la realizaron los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Tras enterarse de la retención de los fondos, los gremios cuestionaron la medida y aseguraron que no existen las irregularidades planteadas por el municipio respecto de las afiliaciones y otras formalidades que desde el ejecutivo sostienen no cumplen los gremios. Según informó el secretario General de ATE, Ricardo Arévalo, no existe ningún tipo de irregularidad y, por esta razón, se presentaron ante la DIL para que el municipio de marcha atrás con la medida.

Además, Arévalo anticipó que de repetirse la retención de los fondos podría iniciarse acciones legales contra la comuna por vulnerarse los derechos de los trabajadores.