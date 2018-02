Fuertes cruces por la denuncia en contra del senador de Santa Rosa

La denuncia presentada por Pablo Vega, ex secretario privado del senador santarroseño Julio Masa, en contra de quien era su jefe y del concejal de Santa Rosa Mario Paez generó un fuerte cruce entre el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz y el edil involucrado.

En la presentación judicial, Vega denunció que durante veinte meses debió entregar 15.000 pesos por mes a Páez, con conocimiento de Masa, para poder mantener el trabajo como empleado de planta política en el Senado.

Ante la acusación, el intendete Guaraz apuntó contra el senador y el concejal y dijo que no le sorprendió la noticia porque “yo tengo conocimiento de que esto lo vienen haciendo no solo con Vega sino con otros empleados que no hacen denuncias por que no se animan”.

El jefe comunal dijo que lo denunciado por el ex secretario de Masa “es un delito muy grave” por lo que “como intendente le pido al senador que se despoje de sus fueros, se ponga a disposición de la justicia y hable toda la verdad si es que es tan sincero como dice. Si no hizo nada, la justicia lo va a decir y si hizo algo, tendrá que dar la cara y asumir la responsabilidad”.

Respecto de Páez, Guaraz dijo que al edil “no se lo ve nunca en hechos que hacen en la comunidad y se lo ve ahora involucrado en hechos tan graves”. En ese sentido comentó que desde el Concejo Deliberante se está evaluando tomar alguna medida ante la gravedad de la acusación contra uno de los integrantes del cuerpo. “Es muy grave la situación, es como un robo porque le sacaron la plata a un empleado de la forma que lo hacían, de forma secreta sin que nadie se entere”.

Páez

Por su parte, el concejal Mario Páez se refirió a la acusación que pesa en contra suyo y negó lo declarado por Vega. “A mí no me notificó nada la justicia, solo vi lo que dicen los medios. Yo estoy a disposición de la justicia. Es más, mañana si le dan los tiempos a mi abogado, me voy a presentar espontáneamente para saber de qué se trata”, comentó.

Sobre la relación que mantenía con quien lo denunció, el edil reconoció que lo conocía porque lo veía que hacía trámites para el senador y agregó que Vega “es un muchacho con muchos problemas en la justicia y seguramente está motivado por alguien para que haga lo que hizo”.

Respecto de la acusación, sostuvo que no le preocupa lo que pueda decir Vega porque “yo no tengo nada que ver con esto”.

En cuanto al pedido para que Masa renuncie a los fueros, el concejal dijo que seguramente “el senador va a estar a disposición de la justicia también porque no tiene nada que esconder, es una persona leal y correcta, que estuvo a cargo de la municipalidad en un período y nunca tuvo una observación del Tribunal de Cuentas”.

En ese aspecto, criticó el pedido del intendente sobre los fueros y opinó que es el menos indicado en pedir algo así, teniendo en cuenta las denuncias que pesan en su contra. “Guaraz no tiene autoridad moral para opinar de los demás, si hay una persona corrupta es él”, acusó.

Por último, dijo estar tranquilo por una posible sanción que pueda recibir por parte de sus compañeros del cuerpo, como apuntó Guaraz. “Lo que dice del Concejo Deliberante me tiene sin cuidado porque no sé qué pruebas pueden presentar”, sentenció.