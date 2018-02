La estafa sería por más de un centenar de móviles y superaría los $40 millones

Con el silencio oficial, las dudas acerca de una maniobra fraudulenta en la Policía de la Provincia con el parque automotor cobraron mayor fuerza.

Ayer, tras la publicación en exclusiva de LA UNION sobre la investigación iniciada a la Policía por una estafa millonaria, de la que todos los medios se hicieron eco, se plantearon nuevos interrogantes al conocerse más detalles de la presentación.

Desde horas tempranas de la mañana, el Secretario de Seguridad, Marcos Denett, el Jefe de Policía, Orlando Quevedo, e integrantes de la plana mayor se encontraban reunidos en Casa de Gobierno. Si bien no fue posible establecer una comunicación para consultarles sobre la grave denuncia, dijeron que la reunión era una “cuestión de rutina”. No obstante, trascendidos afirmaron que fue a raíz de la publicación periodística.

Al respeto, voceros de la Subsecretaría de Seguridad refirieron que, por el momento, se ordenó la iniciación de actuaciones administrativas para deslindar responsabilidades y que no podrían emitir opinión en relación a la denuncia, puesto que desde la Fiscalía, aún no se notificó a la Jefatura de Policía.

En la acusación, fueron nombrados el Comisario Mayor Quevedo, por ejemplo, y además, trascendió que el resto de las autoridades habrían tomado conocimiento de estas “irregularidades” con antelación a la denuncia.

En tanto que desde la Unidad de Delitos Contra la Administración pública, la repuesta fue la misma: el silencio.

Millonaria

Sin embargo, LA UNION pudo conocer que el hecho fue advertido a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, cuando la Jefa del Departamento de Logística de la Policía de la Provincia, Crio. Inspector Nilda Leguizamón, concluyó un “arqueo” de los bienes de la fuerza, tarea que había iniciado meses después de asumir, en febrero de 2017.

“Distintas irregularidades”, refiere la denuncia judicial, en cuanto a la cantidad de vehículos pertenencientes a la Policía, despertaron el alerta.

Así se conoció, que desde hace años, posiblemente desde el 2000 hasta la fecha -no se descarta que pudiera ser años antes- la Policía de la provincia habría estado pagando doble seguro a los vehícuos del parque automotor. Rodados, que desde hace años no funcionan y están a la vista de todos, en el “cementerio” automotor que la fuerza posee en el taller, sito en la ex fábrica Ford de Sumalao.

Según la información a la que tuvo acceso este diario, en total lo que se denunció - y que no significa que no haya más casos- serían 103 móviles, por los que se pagaba un doble seguro. La poliza era adquirida mediante licitación,que se otorgaba a la empresa de Catamarca “Aval Seguros”, pero que tendría sus oficinas centrales en Tucumán. El valor del seguro rondaba en casi 100 mil pesos anuales.

En tanto que en el cementario de los patrulleros, las unidades rondarían en las cuarentas. No obstante, cabe destacar que distintas comisarías de la ciudad Capital como del interior provincial, tienen móviles en desuso por los que también se pagaría un doble seguro.

Denuncia y traslado

En la mañana de ayer, este diario se dirigió al departamento de Logística para entrevistarse con la Jefa del mismo, Comisario Nilda Leguizamón, quien había además realizado la denuncia el día viernes. Sin embargo, al llegar a la dependencia policial se nos informó que la semana pasada, se había notificado a la Jefa policial de su traslado y alejamiento del departamento, en el que mientras estuvo a cargo, habría detectado las irregularidades. Voceros de la causa judicial señalaron que en la presentación solo se nombró a un suboficial aunque, de alguna manera, vinculó al Jefe de Policía.