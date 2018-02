Rivera confirmó a Cordero

En diálogo con la prensa, el Ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo Rivera, confirmó la decisión de nombrar como Subsecretario de Asuntos Institucionales al ex senador de Paclín, Marcelo Cordero.

El ministro político del Gobierno, aclaró que aún no se pudo designar al ex presidente de la Cámara de Senadores, porque Cordero todavía no logró obtener la licencia en la UDA ANSES, organismo que tiene a cargo el “macrista” Fernando Capedevilla.

“El compañero Cordero tiene que resolver una cuestión de licencia en su trabajo y bien lo resuelva, lo vamos a tener en este Ministerio, en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales. Pero esto se va a dar cuando ANSES le otorgue la licencia para así poder tomarle el juramento de rigor”, explicó Rivera.

El cargo quedó vacante semanas atrás cuando Enzo Carrizo presentó su renuncia para asumir como secretario de Coordinación e Integración Regional.