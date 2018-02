"Quiero tres en tanga", el escandaloso video en un boliche de Necochea

En plena temporada de verano, Necochea atraviesa un escándalo. Uno de los boliches de la zona más centrica la ciudad balnearia, incitaba a mujeres a desnudarse y hacer striptease a cambio de tragos gratis. Toda la situación quedó filmada por uno de los asistentes al bar y ahora la justicia comprobó que al menos dos de las jóvenes que participaron eran menores de edad.

El local bailable en cuestión se llama Casabellha, ubicado en la peatonal 85 entre 4 y 4bis, un lugar muy céntrico de Necochea, en la villa balnearia. El video se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y claramente puede verse como al menos tres chicas se desvisten y bailan arriba de unas sillas al lado de la barra. "Veo dos solas en tanga. Quiero tres", se escucha en el audio del video.

Tras el incidente, el boliche quedó clausurado. Las autoridades del municipio realizaron algunas investigaciones y comprobaron que al menos dos de las mujeres que participaron del hecho son menores, lo que llevaría a una doble infracción por parte del local bailable. El boliche pertenece a un grupo inversor y se están determinando las responsabilidades de sus dueños.

En diálogo con TN, Jimena López, Secretaria de Desarrollo Humano de Necochea, habló del video: "Algunas de las chicas que estaban son menores y ya citamos a sus padres. Mas allá del video, a mi particularmente desde mi área me interesa proteger a todas las mujeres y en particularmente de las que tienen menos de 18 años".

Consultada por la falta de control en los establecimientos nocturnos, López explicó: "Los boliches no tienen veedores de parte del estado. Lo que se hace es un control y te retiras. Los menores pueden entrar después. Uno hace el control, están los papeles al día, no hay existencia de menores y se va. Pero a los diez entran menores".

Sobre Casabellha, López aclaro que "esto no era algo frecuente", pero había noches que podía "facilitarse" esta situación. Y agregó: "La persona que incita la situación identificada no está, pero aparentemente sería la persona que maneja la música del local. Incluso al final del video dice algo como «si hay alguien filmando, sepa que no viene más a este lugar» o algo así. Ahí había una conciencia de que algo que no estaba de los límites normal es estaba pasando, sino no lo decís".