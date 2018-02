Viral: el desopilante audio del dueño de un supermercado chino a su proveedor

Un audio de WhatsApp arrasó en las redes sociales. Se trata de la grabación del dueño de un supermercado chino que le reclama a su proveedor la falta de entrega del pedido.

“Pablo, Pablo. ¡La concha de tu hermana! ¡Qué puta qué parió! Estoy re calentado. Estoy loco, eh; estoy recalentando. Vos estás todo joda, todo después. ¡Ey! Estoy recalentando. No puede ser así”, se escucha decir al hombre cuando comienza el mensaje.

El comerciante sube el tono y parece enojarse aún más “Yo soy boludo una, dos, tres veces, ¿cuántas veces querés boludo? Así no más. Quiere vender vendé, no querés vender, no vendés más. La c.... de tu hermana”.