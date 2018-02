Felipe y Martita Fort sorprendieron contando a qué se quieren dedicar "cuando sean grandes"

Martita y Felipe, los hijos de Ricardo Fort, dieron su primera entrevista. Hablaron en revista Caras y dejaron bien en claro que no quieren saber nada con su madre. "No la consideramos nuestra mamá, no la conocemos. No nos parece prioridad encontrarla", aseguraron.

Desde Miami, Felipe Fort contó qué quiere ser cuando sea grande y egrese del secundario. "No quiero que se olviden de lo que hizo mi papá. Me gustaría ser actor por mí y por él, creo que le gustaría la idea.Me gustaba mucho cuando él hacía el musical. Toco la guitarra, el piano y el bajo", dijo.

Pero no quedó ahí. El adolescente tiene un corazón enorme y sus planes van más allá del mundo del espectáculo: "Además de trabajar en la fábrica dando ideas para los chocolates, también me gustaría comprar casas y autos para alquilar y ayudar a los demás. Hacer inversiones. Haría un chocolate para que parte de lo vendido vaya a las personas que lo necesitan".

Por su parte, Martita Fort no quiere saber nada con FelFort y prefiere su negocio propio: "En la fábrica todos se pelean por todo y a mí no me gusta eso. No me gusta estar defendiendo todo el tiempo lo que es mío, porque si no lo hago otros se lo roban. Quiero dedicarme a un negocio artístico donde sea solo yo la propietaria. Me gustaría tener mis propios bebés y hacer una campaña para ayudar a los animales, tener un refugio ayudando a los perritos de la calle para que tengan una familia".