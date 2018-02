Desplazan a un cuñado de Angelici en la AFIP tras la filtración de datos

El cuñado de Daniel "Tano" Angelici, Sergio Maguiña, fue desplazado de su cargo como alto funcionario de AFIP tras amenazar de muerte a un superior que investiga las filtraciones o venta de los secretos fiscales derivados del blanqueo que impulsó este Gobierno.

Angelici dijo que para él, su cuñado Sergio Maguiña "no tiene nada que ver" con las acusaciones. En esta misma línea, el Tano opinó que dentro del ente recaudador (AFIP) hay una caza de brujas. "Para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido", dijo en diálogo con La Nación.

De todas formas, aclaró que va a esperar a que se levante el secreto de sumario para ver "qué hay en la causa", pero que por ahora "no tiene por qué no creerle que está no involucrado".

Sergio Maguiña, pareja de Claudia María Angelici, fue desplazado de su cargo en la AFIP por amenazar de muerte a un superior suyo que investigaba las filtraciones o venta de los secretos fiscales, con la información de quiénes blanquearon dinero en 2016. La causa por amenazas, en tanto, quedó en manos del juez federal Ariel Lijo , quien le asignó la custodia de dos policías al funcionario amenazado, el subdirector general de Auditoría Interna de la AFIP, Néstor Abelardo Sosa, y luego remitió las actuaciones a su colega Rodolfo Canicoba Corral .

La semana pasada, por una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del blanqueo de capitales, fueron arrestados siete funcionarios del ente recaudador, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a vender datos del organismo tributario. Las detenciones se dieron en el marco de 50 allanamientos ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

La amenaza

El periodista Hugo Alconada Mon reveló que el apriete, según Sosa, ocurrió en el hall central de la casa matriz de la AFIP, cuando ingresó a un ascensor. En ese momento, según relató y también consta en videos de las cámaras de seguridad que la AFIP ya aportó a la Justicia, Maguiña se metió en el ascensor, de improviso, junto a otro funcionario o empleado del organismo, de apellido Caetano.

Transcurridos quince segundos, los videos muestran que Sosa salió del ascensor -que nunca llegó a moverse del hall central-, mientras que se observa cómo Caetano contenía o sujetaba del hombro a Maguiña, que pretendía avanzar hacia Sosa.

Según declaró luego al denunciar las amenazas, Sosa sostuvo que Maguiña le recriminó los avances de las investigaciones internas sobre los responsables de esas filtraciones, para de inmediato amenazarlo. "Vas a ser boleta. Pero antes te vas a cansar de recorrer tribunales", afirmó que le espetó entre insultos.

Sosa alertó sobre lo ocurrido a las máximas autoridades de la AFIP y ya durante las primeras horas del sábado 3 se presentó en la comisaría para denunciar las amenazas, que se remitió al juez Lijo, quien dispuso la custodia y las primeras medidas.

Tres días después, el martes 6, Abad firmó la disposición interna 27-E/2018, que se publicó al día siguiente para desplazar de su puesto a Maguiña, un funcionario de 57 años que ingresó a la DGI en 1991 hasta llegar a su último cargo como director de Fiscalización.

"En virtud de las diversas investigaciones practicadas por la Subdirección General de Auditoría Interna, que han dado origen a la causa CFP 12474/17, caratulada 'NN s/ violación de secreto fiscal", suscribió Abad, "se han detectado una serie de maniobras en la operatoria habitual de distintas áreas pertenecientes a las Subdirecciones Generales de Sistemas y Telecomunicaciones, Recaudación y Fiscalización".