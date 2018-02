Mensajes y selfies románticas: Morena Rial festejó su cumpleaños con su nuevo novio

Morena Rial cumplió 19 años y lo celebró junto a su padre Jorge, su hermana Rocío, la mujer del periodista Romina Pereiro y su reciente novio, el futbolista Facundo Ambrosioni. La joven compartió en las redes sociales fotos de los festejos junto a sus seres queridos y agradeció los mensajes que recibió de su casi millón de seguidores de Instagram.

"Gracias por ser lo que sos. Te amo", le dedicó al cordobés que juega en Temperley, junto a una romántica foto. "Feliz cumple, mi chiquita. Ya sabés todo, simplemente gracias. Te amo", le dedicó él por su parte en otro posteo y con una foto en la que Morena lució el cambio de look que se hizo hace unos días cuando se tiñó el pelo de rosa.

Jorge Rial, por otro lado, también compartió en Instagram Stories una foto con su hija mayor durante la noche en que fueron a comer a un exclusivo restaurante. "¡Feliz cumple, amor!", saludó el conductor a la joven.

Morena oficializó su romance con el futbolista la semana pasada después de haber posteado en sus respectivas cuentas de redes sociales fotos en las que aparecen juntos. "Gracias, mi rey. Love you (Te amo)", fue el primer mensaje romántico que hizo público hacia Facundo Ambrosioni.

En noviembre de 2017, después de once meses de novia, Morena se separó de Martín Casar, otro futbolista cordobés que había dejado su ciudad natal para vivir en Buenos Aires junto a la hija del periodista. Ambos se habían tatuado el nombre del otro y hace poco menos de un mes, ella lo tapó con una flor. "Errores. Uno siempre los puede cometer, solo hay que saber taparlos", escribió cuando mostró su nuevo diseño en el que no se ve más el nombre de su ex.