“No podemos descartar nuestra gente y salir a buscar incoherentes”

El presidente del Comité Capital de la UCR, José Vega (FCyS- Cambiemos), en diálogo con LA UNION, habló sobre los posibles acuerdos entre referentes del radicalismo, FCyS Cambiemos y la posible incorporación de otros sectores políticos para conformar la futura oferta electoral de la oposición, con miras a las elecciones 2019.

En ese contexto, el actual concejal por el circuito 7 de la Capital aseguró que más allá de las posibles incorporaciones, existen dentro del FCyS - Cambiemos dirigentes altamente capacitados y con fuerte liderazgo para ocupar cargos electivos.

Consultado respecto a la posible incorporación del intendente de la Capital, Raúl Jalil (FJV- PJ), a las filas de Cambiemos, el concejal Vega dijo que oficialmente no hubo ningún tipo de acercamiento. Al tiempo que aclaró que si Jalil tiene intenciones de incorporarse, debería blanquearlo sin tantas especulaciones.

“Jalil tuvo la oportunidad de incorporarse a Cambiemos antes de las elecciones legislativas (2017) pero no se lo escuchó decir que quiere pertenecer a este modelo y no tuvo ese gesto de plantear su desacuerdo con las políticas que lleva adelante la Provincia o decir claramente que quiere pertenecer a la línea de Cambiemos. En política, es importante tener gestos claros y ser coherente”, disparó el titular del Comité Capital de la UCR.

Candidatura

Vega reiteró que a Jalil le falta claridad en el mensaje que intenta dar, y aseguró: “nosotros tendremos claridad en la reflexión, no podemos estar diciendo sí o no a nadie. Las puertas del FCyS - Cambiemos están abiertas a todos los dirigentes que quieran sumarse. Tenemos un modelo de pensamiento y formas de trabajar. Si él siente coincidencia, puede sumarse. Ahora, si será candidato o no en 2019, eso se definirá puertas adentro y tendrá que ir a la interna”, dijo el concejal opositor, tras las fuertes versiones nacionales que señalaban a Jalil como el candidato a Gobernador por el frente Cambiemos.

“Para una futura oferta electoral, no podemos descartar a nuestra gente y salir a buscar afuera, a gente que no es clara, ni coherente. Si alguien tiene coincidencia con Cambiemos y no son solo réditos políticos, que lo diga. Ahora, si Jalil quiere pertenecer a Cambiemos que lo diga, así comenzamos a hablar sobre algo concreto, hablar sin barreras y sin interferencia en el discurso”, sentenció.

8 de junio

Por otra parte, Vega confirmó que el 8 junio será la fecha para la convocatoria para internas partidarias para elegir a las nuevas autoridades del UCR provinciales y departamentales, según lo establece la Carta Orgánica del partido.

“Si no hay ninguna lista de unidad se irá a internas, para elegir las nuevas autoridades partidarias de Capital y también de los departamentos. Creemos que la lista de unidad es una posibilidad, hay muchos anhelos de lograrlo pero al tener tanta oferta de varios sectores- como se dio en las PASO-, se hace difícil. Si no llegamos al consenso entre los distintos sectores, vamos a la interna”, manifestó.

Finalmente, el presidente del Comité Capital señaló: “A los radicales nos caracterizó históricamente dirimir los cargos electivos a través del proceso de internas.

Y seguramente eso va a ocurrir, en caso de no poder arribar a una lista de unidad, encuadrada en el consenso. Considero que la interna es la mejor forma de conservar el partido”, concluyó Vega.