Una azafata de Guido Kaczka publicó una foto íntima de su novio por error

El uso constante de las redes sociales lleva a estas equivocaciones embarazosas. Sofía Fernández, azafata de Guido Kaczka, se equivocó ¡y publicó en Stories de Instagram una foto de su novio desnudo!

La joven está en pareja desde hace tiempo con un empresario llamado Joaquín y, sin querer, compartió una imagen en plena intimidad con su pareja. Al darse cuenta del error, la modelo borró la imagen. Pero ya era demasiado tarde.

“Nooo, jajaja, subiste una foto de tu novio desnudo a tu historia. WTF”, “Qué carajo fue tu última historia”, “Jajaja, el ex o el actual en bolas. Me meo”, fueron solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

El año pasado, Sofía fue relacionada con Federico Hoppe. “No, muy lejos de ser su novia. Lo conozco, pero lejísimo de eso. Nos conocemos por gente en común, ni siquiera somos amigos. No sé por qué surgen estos rumores, a mi novio no le llegó nada de esto, me estoy enterando por vos”, dijo en aquel entonces la modelo.