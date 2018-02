Secuestran animales sueltos en Valle Viejo

En la noche de ayer, a las 22:00, en la ruta provincial N° 33, a la altura del ingreso a la Empresa Coarco en la localidad de Sumalao, Dpto. Valle Viejo, en cumplimiento de lo normado por la Ley Nº 4851/95, efectivos de la División Policía Montada, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, procedieron al secuestro de una (01) vaca mocha, de pelaje overo, sin señal de sangre, marca de fuego no legible; una (01) vaca de pelaje bayo descornada, marca de fuego símbolo en pierna izquierda; una (01) vaca, de pelaje barrosa chispeada, marca de fuego no legible; una (01) vaca, de pelaje barrosa overa, marca de fuego no legible y un (01) toro mocho, de pelaje doradillo oscuro.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales secuestrados, que deberán comparecer en un plazo de 72 horas ante la División Policía Montada, ubicada en el predio del Polideportivo Policial de la ruta nacional Nº 38, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia del animal, debiendo abonar la multa por pastaje y mantención del mismo.

En caso de no ser reclamados en el lapso antes mencionado, se procederá al decomiso o subasta, conforme a la norma enunciada precedentemente.