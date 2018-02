Andalgalá: utilizaban autos robados como taxi

Gendarmería Nacional y los grupos GAUR desarticularon un punto de venta de drogas y salió a la luz la utilización de autos que eran robados y trabajaban como taxis en Andalgalá.

Cabe señalar que las unidades carecían de autorización por parte del municipio andalgalense para desarrollar la actividad como autos de alquiler. “Nosotros venimos tratando de que la gente que trabaja con taxis de alquiler regularicen su situación, mucha gente regularizó su situación y tiene su licencia, otros no, algunos le ponían la tulipa de taxis y circulaban, al no haber juez de Faltas no conseguíamos quien nos dé el respaldo cuando hacemos los operativos, ellos desaparecían, siempre se les recalcaba de que no se sorprendieran cuando hubiera un procedimiento”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Flores.

A su vez, agregó que “espero que tomen conciencia de que deben circular de forma legal como corresponde ya que las habilitación o regularización de la situación debe ser anual, desde el mes de enero hasta la mitad de febrero tienen que presentar la documentación correspondiente para cada auto, las verificaciones vehiculares, hay muchos que no lo hacen y viven en la clandestinidad”.

Flores explicó que la licencias de taxis pertenecen al municipio, los trabajadores del volante compran la concesión de esa licencia sin embargo esta no puede ser cedida a un tercero sin la intervención del municipio y de una escribana, por cada licencia solamente se puede contar con una sola unidad.

“Nosotros carecemos del poder de policía municipal por eso recurrimos a la justicia, recurrimos a la policía pero no contamos con ese respaldo porque siempre aduce la policía que le falta personal, yo los entiendo pero de esa forma no se puede trabajar”, apuntó.

Actualmente, circulan 70 taxis que se encuentran en regla, sin embargo se estima que existen otras 30 unidades que lo hacen fuera de la ley, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realizaron las denuncias correspondientes en Fiscalía de Instrucción para que proceda al secuestro de las unidades en caso de ser necesario.

Fuente: La Perla