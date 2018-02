Julieta Prandi respondió a la acusación de Pampita sobre el origen del apodo “muqui”

Lleva décadas instalado en el mundo de la moda. Cuando Carolina Ardohaín estaba ganando terreno como modelo, un grupo que no la quería demasiado decidió apodarla como “muqui” (en referencia a las mucamas).

Mil nombres giraron en torno a quién había sido la responsable del apodo. Nicole Neumann, por su fuerte rivalidad con Pampita, fue una de las sospechosas. Aunque también se hizo referencia a Julieta Prandi.

En el mano a mano que tuvieron Nicole y Pampita, el tema se trató y, luego de que la rubia negara su participación en el episodio, la morocha lanzó su sentencia: “Pudo haber sido Prandi“, expresó.

Julieta, que hace un tiempo ya había hecho referencia al tema, volvió a la carga para defenderse. “Pasaron mil años. Siempre me señalaron con algo con lo que yo no tengo nada que ver, cada vez que aclaro oscurece. No le quiero dar de comer a la gente que habla pavadas, nunca le pondría ese apodo a nadie. Incluso sabiendo quién fue, no lo dije“, expresó en Nosotros a la Mañana, confirmando que sabe quién fue la autora del apodo. ¿Lo dirá algún día?