Tabacaleros aseguran que fueron estafados y reclaman más de $ 5 millones

Uno de los referentes de los productores tabacaleros de Los Altos, Roberto Herrera, expresó su malestar por el dinero que recibieron el viernes. Es una cifra inferior a la que correspondía y amenazó con instalar nuevamente el piquete en la ruta 64.

“Nos sentimos estafados en la buena fe. Realmente creíamos que iban a saldar la deuda, pero nos dimos con la sorpresa de que nos depositaron una cifra inferior a la que nos correspondía y, lo que es peor, algunos productores no recibieron nada de dinero en sus cuentas”, manifestó Herrera en dialogo con LA UNION.

El productor cargó contra las autoridades del ministerio de Producción, que conduce Daniel Zelarayán, y dijo que no cumplieron con el compromiso de pago.

En ese contexto, explicó que los fondos depositados no alcanzan ni siquiera a la mitad de lo adeudado.

“Son 9 millones de pesos que correspondía que nos paguen. Resulta que, con el dinero que cobramos el viernes pasado, no corresponde ni siquiera a la mitad del total de la deuda. No vamos a bajar los brazos todavía, nos deben 5.800.000 pesos, y si esta semana no tenemos novedad, vamos a volver nuevamente a la ruta”, declaró.

Herrera además, aseguró que desde la cartera productiva supuestamente, enviaron a Nación datos de la cosecha 2014-2015 y que durante ese período hubo pérdidas en la producción por las inundaciones. “Mandan datos viejos para pagarnos menos”.

“Eso es corrupción y no lo vamos permitir. Necesitamos que nos den el dinero que nos corresponde, estamos en una situación crítica”, concluyó.