La inflación sin freno: llegaría al 20%

Comienza la semana y el presidente Macri tiene que enfrentar una inflación que avanza día a día. Se anticipa que va a alcanzar el 20 por ciento, según los cálculos recogidos en el análisis oficial, y superará largamente ese 15 que quisieron establecer al iniciar el año. Ahora están parados en aquel cálculo que no saben cómo se puede reducir. En tanto siguen subiendo los precios y se anuncian nuevas modificaciones para algunos en meses venideros. Por otra parte, desde diferentes sectores de la economía privada llegan a la Casa Rosada sugerencias para evitar que “se siga pidiendo plata prestada al exterior”. Simplemente dicen que “todo saldrá más caro si continúa el endeudamiento”. De allí que el jefe de Estado tiene en la mira una serie de encuentros no sólo con el gabinete económico, sino también con sectores privados, expertos en la materia, y de otros círculos que mucho tienen que ver con el área laboral - gremios y empresarial. Si no es personalmente, por teléfono. Hay negociaciones permanentes.

Mañana en cambio, hay una audiencia muy especial: la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, quien se encuentra en Bariloche y trae una serie de mensajes de Trump “a su amigo, el presidente argentino”, se comentó. La agenda presidencial para la semana que se inicia está prácticamente desbordada, pero “quiere atender a todos”, destacan. El martes, a las 10, en la Casa Rosada, recibe a los familiares del submarino desaparecido. Será un encuentro muy especial.

Mano a mano

La entrevista de mañana con el funcionario norteamericano Rex Tillerson le dará al presidente Macri la posibilidad de avanzar en la solución de ciertos problemas de colocación de nuestros productos en el país del norte. El tema del biodiésel se encuentra dentro de los tópicos que se abordarán, pero las versiones acuñan ciertas molestias del número “uno” yanqui, por las negociaciones que Argentina mantiene con China y Rusia. Será “un mano a mano abierto y

bien claro”, dijeron ciertas fuentes allegadas al mandatario.

La inquietud de Macri

Breves y Sabrosas. Título clásico de uno de los bloques de “Intimidades”. Hoy tiene muchos sabores. Para el presidente Macri, bastante “agridulce”. Los “agri” son en cantidades abundantes. Vamos al punto:

A) Llegó de Europa y en la primera reunión de gabinete se enojó con todos. “Afuera tienen grandes esperanzas en nosotros. Adentro nos peleamos”, arremetió entonces contra algunos ministros (caso Triaca y Etchevehere), apuntó contra los sindicalistas (caso Moyano), impactó contra empresarios (no colaboran), admitió que su imagen viene en caída libre (bajó más de seis puntos). Palabras más, palabras menos resonó con un “¿qué está pasando?”. De allí en más cada ministro trató de explicar.

Así arrancó la semana que termina. Macri trata de revertir la actual situación y, a pesar de que algunos indicadores le favorecen en ciertos segmentos económicos, los demás lo ponen contra la pared. En tanto, en este tramo de nuestra columna aparecen otros momentos que vale la pena registrar.

B) Por ejemplo, recuerda la presentación del Cadillac de Perón del 55 que no lo pudo usar porque lo derrocaron. Allí se reunieron figuras conocidas y hubo un instante de reflexiones. También de felicitaciones hacia el coronel Alejandro Guglielmi, segundo jefe de la Casa Militar que preside el general Jofre. Cumplió años y también ganó su equipo preferido: Estudiantes de La Plata.

Además, se presentó ante los periodistas el teniente coronel Ricardo Alfredo Alba, nuevo ede-

cán presidencial. En medio de la presentación del vehículo renovado, el secretario general de la Presidencia se refirió a los detalles. Cuando culminó, este cronista se le acercó y le recomendó que lo acaricie porque “le va a dar buena suerte, ya que perteneció al Gene-

ral”. El hombre lo miró y sonrió. Recordaron detalles de esta verdadera joya recuperada por Luis Horacio Spadafora, presidente del Museo del Automóvil, y Heriberto Pronello, experto en la materia.

C) Mostramos dos empresarios que recorrieron despachos cercanos al presidente. Se trata de Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras y su vice, Carlos Liberman. Ambos dejaronun programa vinculado a las PYMES.

D) Da cuenta de una funcionaria del gobierno que a veces “no nos atiende”. Se lo dijimos y

nos retrucó: “No es así. Llamame cuando quieras”. Se trata de Patricia Bullrich, a quien conocemos hace muchísimos años y caminaba el otro día por los pasillos presidenciales. Esperamos que cuando busquemos información acceda a responder. En el final de este segmento lleno de instantes especiales, un saludo para Eduardo Gabriel Flores, empleado del servicio de seguridad de la Casa Rosada que cumple años. Felicidades.

Favorable

Llegó a la Casa Rosada el informe de CAME sobre la producción de las PyMES. Creció después de los últimos cinco años, en los que los saldos fueron totalmente negativos. La evaluación entregada en propias manos al presidente Macri dio un poco de alivio a todos los problemas económicos que no se superan y especialmente al flagelo de la inflación que cada

vez crece más, aún cuando salgan algunas voces a poner paños fríos a este tema que no logran solucionar.

Recuerdo imborrable

Llegó a nuestra mesa de trabajo, aquí en “Intimidades” una solicitud formulada por un grupo de jubilados que sufren pero tratan de agruparse para mostrar mayor fortaleza. Recuerdan los Derechos de la Ancianidad que aplicó Perón en la Constitución de 1949 y también los Derechos del Trabajador. En ambos casos se preguntan “por qué el gobierno anterior no los aplicó, calificándose como peronistas” y ahora, con el nuevo gobierno, por qué no los tratan de restituir “aunque sea los lineamientos básicos de aquel beneficio, aggiornados a los tiempos que vivimos”. Una mención sumamente sensible que Crónica, a través de esta sección la difunde. Siempre junto al Pueblo es nuestra bandera de vida. Hasta el viernes en Crónica TV y el domingo en estas páginas.