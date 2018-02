Vecinos de La Merced molestos y en la alerta por la inseguridad

Una ola de robos se generó en los últimos días en la localidad de La Merced, departamento Paclín y esto causó inquietud y preocupación a sus habitantes.

Cansados de la situación, varios vecinos mostraron su malestar a través de las redes sociales con posteos y mensajes, en los cuales hacen hincapié en que no reciben una solución por parte de la policía ni del intendente.

Uno de los casos que trascendió, fue el robo que ocurrió dentro de una comisaría y lo que más llamó la atención es que los policías no “se dieron cuenta”, según escribió un vecino de aquella localidad en su cuenta de Facebook.

Además, aseguró que más de diez casas fueron violentadas y aún no reciben respuestas por parte de la policía. “Es increíble pero lo único que falta en la Merced es que entren a robar en la comisaría y estos no se den cuenta!!!! Lo de anoche ya es el colmo!!! Y no hablo en caliente, por que caliente estaba cuando entraron a robar a mi casa el fin de semana de Navidad, pero ya van más de diez o quince casas violentadas y no sabemos nada, mi casa está a una cuadra de la policía!! (sic)”, escribió un vecino de La Merced.

Otro de los mensajes publicados, en esta caso fue una mujer quien expresó su indignación por los múltiples robos que vive el departamento Paclín. “Robos, robos y más robos, (…) Convivimos con el miedo día a día, y les puedo asegurar que es terrible”, manifestó la publerina y pidió que los policías y el intendente “se pongan las pilas”. Además recordó los homicidios ocurridos en aquella localidad “Se me vino a la mente de aquellas tres personas que le arrancaron la vida y todo porqué por un robo”.

LOS CASOS

Uno de los homicidios ocurrió en La Merced fue en febrero del año pasado. Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida el 25 de febrero del 2017,maniatado y tirado a metros de su vivienda la que se encontraba totalmente quemada. Se trata de Segundo Varela, de 65 años, que encontrado a unos 200 metros de su casa, en inmediaciones a Los Túneles y se sospecha que el móvil habría sido un robo.

Otro caso, más conocido como el doble crimen de La Merced, ocurrió en marzo del año 2012. Las hermanas Petrona y Trinidad Barrionuevo fueron encontradas asesinadas a golpes un martes 20 de marzo de 2012, en su domicilio ubicado en la esquina de Cura Vera y Clero Ahumada. Debido a la causa, “Maturano” Barros había quedado arrestado dos días después del hecho, pero en el año 2016 quedo absuelto debido a un fallo divido del Tribunal de la Cámara Penal Nº2.