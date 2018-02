Horóscopo día jueves 1 de febrero del 2018

ARIES - ¿Te sientes triste? Le pasa a todo el mundo. Llama a un amigo o vete a ver una película. Sal y haz las cosas que sabes que pueden ayudarte a superar esta depresión. Este no es el momento de retirarse. Tienes un poco de trabajo interno que hacer, incluso aunque no parezca conducir a ninguna parte. Puedes tener la impresión de que te han abandonado, pero sabes perfectamente bien que esto no es cierto.

TAURO - Estarás en tu elemento hoy. Las estrellas te desafían a intentar algo diferente. Cuando te fijas en las cosas de forma relativa, en lugar de una manera generalista, ¿por qué no tratas de dar con una filosofía que sea más constructiva? ¿De qué sirve la capacidad de ver todos los lados de un problema si no puedes canalizar tus conocimientos y observaciones en algo concreto?

GÉMINIS - Puedes descubrir que tus emociones son sofocadas hoy. Tienes mucho que decir, pero por alguna razón dudas un poco a la hora de hacerlo. No te sorprendas si sientes tantas ansias que se te hace difícil comunicarte. Gran parte de la conversación de hoy puede estar llena de simplezas y de poca sustancia.

CÁNCER - Es posible que no sientas motivación hoy. No obstante, lo desees o no, es importante que ataques esa montaña de tareas. Comprende y respeta las restricciones del reloj. Mientras tengas disciplina en cuanto al cumplimiento de una tarea pequeña cada vez, no tendrás problemas para reducir la montaña a un pequeño montón.

LEO - Hoy puedes tener muchas ocupaciones. Este es un buen momento para acabar de hacer las cosas. Hay un sentimiento de disciplina que te está ayudando a mantener el enfoque. Las emociones son sofocadas, y eso puede ir a tu favor. Limita todo a los hechos en cuestión, y el trabajo podrá continuar mucho más eficazmente que si los problemas simples se convierten en grandes dramas.

VIRGO - Estás teniendo dificultades hoy para conectar con tus emociones. Las cosas van a funcionar mejor si no intentas hacer un esfuerzo para parecer alegre si no lo estás. Muestra honestidad acerca de tus emociones. Si sientes inquietud o negatividad, trata de liberar tales sentimientos. Sal a caminar, preferentemente cerca del agua, y disfruta de una sana comida.

LIBRA - Tómate un momento emotivo hoy si sientes que te lo mereces. Te estás involucrando tanto en los dramas de otras personas que sientes agotamiento cuando se trata de tus propias preocupaciones. Cálmate y relájate física y mentalmente. Estresarse demasiado sobre un tema determinado no es saludable. Puedes llegar a frustrar la situación mucho más que si no hicieses nada. Vuelve a ello más tarde.

ESCORPIÓ - Puedes emocionarte más de lo habitual cuando se trata del trabajo. Haz todo lo posible para mantener tu vida emotiva alejada de las responsabilidades diarias. Si sientes que te abruma un determinado trabajo hasta el punto de que ya no puedes hacerlo con eficacia, puede que esta sea una señal de que necesitas hacer algunos cambios.

SAGITARIO - La idea de expresarte te parece una broma hoy. ¿Te has detenido a preguntarte que significa realmente expresarse? Este es el momento ideal para pensar en ello, especialmente si tienes objetivos artísticos. Haz sólo lo que quieras hacer. No fuerces las cosas. En otras palabras, exprésate por tu propio bien y no por el bien de los demás.

CAPRICORNIO - Una vez que dejes de soñar con tener superpoderes, te sentirás mucho mejor. No eres un superhéroe y nunca lo fuiste. Además, nadie lo es. Por otro lado, seguramente tienes capacidades que has explorado en el pasado, pero ahora pareces haberte convencido de que no son de interés. Es hora de volver a pensar en ello.

ACUARIO - Este no es el momento de adherirse a una filosofía en particular, sea la que sea. Puedes sentir frustración por tu incapacidad para averiguar qué camino tomar, pero esto es muy bueno para ti. Continúa la búsqueda con tu pequeña linterna, tan débil como pueda parecer, porque así es como vas a conseguir de nuevo una fe sólida.

PISCIS - No puedes dejar que todo se interrumpa ahora, no después de haber llegado tan lejos. Este puede ser un momento difícil para ti, ya que parece que el tiempo ha venido a demostrar lo que vales de una vez por todas. Pero esta no es una razón para darse por vencido. Duerme, haz deporte y come saludablemente. Debes ser capaz de ganar esta batalla siempre que te den la oportunidad de hacerlo.