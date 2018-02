Bazán: “La ministra Bullrich nos envió los peritos federales que son más confiables”

La diputada por el Frente Cívico y Social (FCyS) - Cambiemos, Paola Bazán, destacó el apoyo que recibió por parte del gobierno nacional, a través del envio de peritos federales que llegaron ayer a la provincia para avanzar en la investigación tras el incendio que sufrió su vehículo, en la madrugada del martes último, mientras se encontraba estacionado en la vereda de su domicilio ubicado en barrio Achachay.

“La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó para brindarme su apoyo. De hecho, envió los peritos federales que llegaron a Catamarca. Son ellos los que iniciarán ahora el peritaje. Son más confiables y más tranquilos y espero que esto se esclarezca”, manifestó la diputada. Bazán dijo que en una primera consulta que realizó a los peritos federales, todo hace presumir que se trataría de ataque intencional.

“Es un vehículo nuevo, que hacía dos semanas que le hicimos el service y sin dudas que esto fue algo intencional. No fue un acto de vandalismo, porque fue el único auto incendiado en toda la provincia, y justo es el de mi propiedad. Por eso no me caben dudas que fue intencional”, reiteró.

Comentó que estará el informe final de los peritos federales y no descartó ampliar la denuncia que radicó en la Unidad Judicial Nº 5.

“Hay que asegurarnos de encontrar a los responsables, tiene que ser así, porque esto no tiene que ocurrir en plena democracia. No queremos volver a 20 años atrás, donde los dirigentes no podían trabajar ni mucho menos investigar. Confió que desde el peritaje y desde la investigación saldrán los responsables”, declaró.

El oficialismo

Por otra parte, Bazán se refirió a las muestras de apoyo que recibió desde el oficialismo y dijo que más allá de las expresiones, espera que la investigación avance sin mayores inconvenientes para poder encontrar a los responsables.

“Hablé con la Gobernadora (Lucia Corapcci), el ministro de Gobierno (Marcelo Rivera), hablé con otros oficialistas, pero va más allá del apoyo, hay que asegurarnos de encontrar a los responsables”, disparó.

La diputada del arco opositor dijo que, hasta tanto avance la investigación, espera que la policía de la provincia mantenga la consigna frente a su domicilio.

“Entiendo que dejarán la consigna policial al frente del domicilio para la seguridad e integridad de mi familia y hasta tanto avance la investigación y sepamos quiénes son los responsables”, subrayó.

Finalmente, Bazán agradeció el apoyo y el acompañamiento del sector político al que pertenece y de otras fuerzas políticas que expresaron su solidaridad por distintos medios.