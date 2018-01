Corpacci rechazó las medidas de Macri por “discriminatorias” y marcó distancia de Nación

La gobernadora Lucía Corpacci consideró “discriminatorias” las medidas aunciadas recientemente por el presidente Mauricio Macri, vinculadas al recorte de cargos políticos en la administración pública nacional. Y aseguró que en el caso de Catamarca no habrá despidos.

En diálogo con la prensa, la jefa de Estado rechazó las medidas nacionales vinculadas al congelamiento de sueldos para funcionarios provinciales y la prohibición para que familiares de ministros puedan ocupar cargos.

“Sinceramente, me parece que es una marcada discriminación. A la gente hay que elegirla por sus capacidades y no por su apellido. Así como se tiene que elegir por eso, no se puede excluir a gente capaz por su apellido. Puede ser una medida buena para mostrar a la prensa pero el eje de una gestión no pasa solamente por ahí”, expresó.

En ese contexto, Corpacci dijo que no planteó el congelamiento del sueldo a sus funcionarios y aseguró que la situación es difícil, pero que hará el esfuerzo necesario para dar el aumento salarial a los trabajadores. “Los funcionarios en esta provincia no cobran lo que cobran los funcionarios en otras provincias. Hay un abismo, algunos funcionarios tienen una responsabilidad enorme y hay que garantizarle esa cobertura en el salario en la medida que se puede”, dijo.

Retiro voluntario

En otro orden de cosas, la primera mandataria provincial habló del reordenamiento del recurso humano dentro de la administración pública provincial. Luego de conocerse la notificación mediante la cual se fija como plazo hoy miércoles 31 para que todos los agentes que tengan una adscripción, comisión de servicio o afectación en otro organismo retornen a cumplir funciones en sus áreas de origen.

“Queremos normalizar y ordenar la cuestión administrativa y el recurso humano, porque el programa de modernización del Estado que hemos lanzado el año pasado ya se está poniendo en marcha en varios Ministerios y tenemos que tener todo informatizado. Por eso hemos pedido al personal que está en otras áreas, que vuelva para poder saber donde está el recurso humano. Nunca ha sido, ni va ser nuestra intención despedir, ni dejar sin trabajo a nadie”, afirmó por último la jefa de Estado.

Reclamó envio de partidas

Por otra parte, Corpacci reclamó el envió de partidas por parte del gobierno nacional para terminar la obra de ampliación del Hospital de Niños Eva Perón.

La mandataria dijo que solo resta un 20% o menos para poder terminar con la obra, y recordó que fue el propio presidente quien, durante su visita al nosocomio en 2016, se comprometió a enviar el dinero para terminar los trabajos.

“La última vez que vino el presidente, públicamente dijo que iba terminar el hospital. Cuando terminó la anterior gestión nacional, este hospital tenía un 80% de avance con dos años y medio de obra. Llevamos dos años de gestión (nacional) y todavía no podemos terminar ese 20%. Tengo esperanza de que pueda terminarse para ponerlo al servicio de la comunidad”, expresó.

Corpacci confirmó que todo el equipamiento del hospital se adquiere con recursos provinciales y que la obra es financiada por Nación. Estimó que a más tardar en julio las dos nuevas torres estarán habilitadas.

Entregó equipamiento al hospital de Niños

La Gobernadora entregó ayer equipamiento para el Hospital Zonal de Niños “Eva Perón”, consistente en un moderno aparato para el diagnóstico de problemas auditivos.

También habilitó un equipo que permitirá una mejor atención en el servicio de mantenimiento y seguridad.

Corpacci puso énfasis en que se realizaron múltiples mejoras en los hospitales provinciales.

Del acto participaron: el ministro de Salud; el director del Hospital, Miguel Ángel Morandini; el intendente, Raúl Jalil; el Presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil; y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Armando López Rodríguez, entre otras autoridades.