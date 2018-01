Guaraz y firmas truchas: La damnificada denuncia que “perdieron” el expediente

Un nuevo capítulo de indignación se suma a la causa en la que se vio involucrado el intendente del departamento Santa Rosa, luego de que una joven denunciara que habrían falsificado su firma, para cobrar dinero por un contrato que ella desconocía. El fiscal a cargo de la causa, Víctor Figueroa habría enviado a archivo el expediente, pero ella nunca fue notificada, y al solicitar verlo, desde fiscalía general le habrían informado que el expediente no está.

Romina Carrizo, la mujer que denunció en noviembre del año 2013 a la comuna que maneja el intendente Elpidio Guaraz, continúa con el pedido a la Unidad fiscal de Delitos Criminales para que no se cierre la investigación por firmas apócrifas que significó la pérdida de la asignación universal con la que alimentaba a sus hijos, pero el fiscal habría pedido su archivo, y ahora el expediente desapareció.

En diálogo con LA UNION, Romina comentó que “debido a que su antigua abogada, Alejandra Sausuk, también trabajaba para Guaráz, decidió buscar otra defensora, por lo que su causa quedó en manos de la abogada Natalia Páez, pero al quedar a cargo, Páez ya se topó con una causa con pedido de archivo”.

“Fuí hasta fiscalía, para ver el expediente, notificarme sobre lo que decidió el juez, y los pedidos del fiscal, necesitaba verlo para saber como apelarlo, y en ese momento, quisieron que me notifique haciendo figurar una fecha de tres días antes a ese día, es decir que a pesar de notificarme ese día, figuraría como si lo hubiera hecho tres días antes, y me negué, porque al asesorarme con mi abogada, me dijo que luego de una notificación, yo tengo tres días para hacer una nueva presentación, y firmar de esa manera implicaría que yo no pueda reclamar nada”, explicó Romina.

“Cuando volví, para intentar nuevamente notificarme, el expediente ya no apareció, nunca más lo encontraron”, finalizó Carrizo.

Durante la investigación, todas fueron complicaciones para la denunciante, ya que todos los pedidos en busca de las pruebas que corroboren que Carrizo fue estafada por la comuna han sido frustrados de alguna manera. Primero, los originales que nunca aparecieron, pese a que se allanó la comuna. Después, el pedido al minihospital de la localidad, de las planillas de registros de asistencia de los empleados, tampoco pudo ser obtenido, ya que, si bien los pedidos fueron realizados antes de la inundación, cuando en el lugar ejercía como jefe de área otro médico, la información fue enviada recién hace unos días atrás, pero con la salvedad de que los papeles se dañaron y perdieron por la acción del agua en la localidad.

No obstante, la nómina de empleados, tanto de la provincia como los contratados por la comuna que prestaban servicios en el lugar, sí fue remitida y en esta lista no estaría el nombre de Romina Carrizo.

La mujer denunció el caso luego de que en octubre del 2013 concurriera al banco a cobrar la Asignación universal que percibe por sus tres hijos, pero desde la ANSES le dijeron que ella no cobraba porque ya tenía un trabajo.

En su desesperación, ya que ese dinero era el único con el que contaba para alimentar a sus hijos, Carrizo se animó a denunciar la irregularidad con la esperanza de que algún día alguien le pueda devolver la pérdida que significó para ella.