“Mi papá murió sin saber qué pasó con mi hermano desaparecido”

En diálogo con LA UNION, Luis Alberto Aguirre, hermano de Pedro Aguirre, quien se encuentra desaparecido hace más de un año, manifestó su indignación y dolor, ya que hace unos día su padre de 71 años, falleció, y nunca supo qué fue lo que pasó con su hijo. Reclama a las autoriodades que lo busquen.

Pedro Juan Aguirre, tenía 35 años al momento de su desaparición, cuando salió de su hogar ubicado en el Paraje El Quebrachito, a unos 15 kilómetros de la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, donde vivía junto a su padre y otro hermano.

Su familia se enteró de su desaparición el 11 de Octubre, y el 12 radicaron la denuncia. Desde ese entonces, no pararon de buscarlo.

Su hermano, Luis Alberto, comentó que las zonas donde más se intensificó la búsqueda, fue en los alrededores de la ruta 157 con dirección a la zona o pueblos tucumanos, pero nunca lograron dar con algún dato certero.

“El pasado 18 de Enero falleció mi padre, a la edad de 71 años, luego de pasar unos días internado en el Hospital San Juan Bautista, en Capital. Pese al esfuerzo de los médicos, con quienes estamos verdaderamente agradecidos, mi padre nos dejó, y se fue sin saber qué pasó con mi hermano, las autoridades no lo buscaron ni lo buscan como deberían, no se lo puede haber tragado la tierra”, manifestó Aguirre.

“Fue difícil verlo pasar sus días en el Hospital, y saber que faltaba mi hermano para que él se pudiera marchar en paz, no obstante, yo no voy a bajar los brazos, y no voy a perder las esperanzas. Esos últimos días en el hospital fueron difíciles pero los médicos fueron muy atentos, tuvimos apoyo de una psicóloga, un lindo grupo humano que lucha dia a día con pacientes en estado crítico. De igual manera, toda el área de oncología fue impecable en su atención, cada uno de los doctores, enfermeros, estoy eternamente agradecido por la atención y el ciudado a mi padre”, exclamó.

“Mi hermano era una persona querida, no tenía compromisos, no era una persona de viajar a distancia, siempre nos avisaba cuando quería viajar a otros pueblos. A los únicos lugares que se manejaba solo era Bañado de Ovanta, Las Cañas y Lavalle, son pueblos que están sobre la ruta nacional 64. Necesitamos una mano, no vamos a bajar los brazos, necesitamos encontrarlo, saber dónde está, si estuvieran trabajando tendríamos resultados.”, finalizó Aguirre reiterando su pedido de búsqueda y de respuestas.