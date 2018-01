Confesó por error a su novio que era infiel y se suicidó

“Adiós. Por favor, perdóname. Te amo. Saber que me odias es suficiente”, fue el último mensaje que escuchó Jack Hurst por parte de su novia Charlotte Guy después de la desagradable imagen.

Según los medios locales, la intención de la joven de 17 años era enviar el mensaje a su mejor amiga para contarle de su travesura amorosa, pero le envió por error a su novio una foto de ella durmiendo con otro hombre.

Él no quiso escucharla y razones de sobra tenía, pero la trágica noticia la conoció a través de la Policía, a quien recurrió tras varios intentos por comunicarse con ella.

"Ella quería hablar y explicarme lo que había pasado. No paraba de decirme que era una persona horrible por lo que había hecho. Pero yo no estaba listo para verla todavía", contó el novio en una entrevista con The Sun.

Finalmente fueron las autoridades de Manchester, Inglaterra, las que descubrieron el cuerpo de Charlotte ahorcado.

Los informes de toxicología informaron que, aunque no era consumidora frecuente, horas antes del deceso había ingerido cocaína y alcohol.

El estrés de la universidad, el episodio con su novio y la mezcla de drogas con licor habría precipitado el suicidio de Charlotte.