Sorprendió a su esposo abusando sexualmente de la hija menor de ambos

Un aberrante caso de abuso sexual ocurrió en horas de la madrugada de ayer, en una localidad del Departamento Santa Rosa, donde una mujer de 31, sorprendió infraganti a su esposo cuando abusaba sexualmente de la hija menor de ambos, quien tiene apenas 14 años. El abusador, un hombre de 34 años, ya se encuentra detenido.

Fuentes judiciales informaron a este medio que, alrededor de la 1.50 de la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaría de Los Altos, fueron requeridos en un domicilio, mediante un llamado telefónico, por una mujer en aparente estado de nerviosismo.

Al constituirse en el lugar, la denunciante les manifestó que había sorprendido a su esposo en pleno acto, cuando abusaba de una de las hijas que la pareja tiene en común, de 14 años.

La mujer le solicitó a los efectivos que por favor tomaran medidas con su pareja, temiendo algún tipo de represalias.

Si bien no trascendieron más detalles de las circunstancias en las que ocurrió el hecho; si el hombre se encontraba sólo a cargo de la niña, o si su madre se encontraba en el domicilio, la progenitora no dudó en dar aviso a las autoridades y el agresor no presentó resistencia ante el arresto.

Rapidamente, los uniformados pusieron en conocimiento al fiscal en feria, Víctor Figueroa, quien determinó que la menor y su madre sean trasladadas de forma inmediata hasta esta ciudad capital, para que se le realice el protocolo de abuso.

Finalmente, ambas mujeres fueron trasladadas hasta esta ciudad, mientras que el abusador continuará detenido hasta que se obtengan los resultados del protocolo, y sea indagado por el fiscal.

Estadísticas

En un estudio realizado hasta diciembre del año pasado por la Unidad de Ejecución Penal de la Procuración, afirman que el 93% de las víctimas son mujeres, y más de la mitad son menores de edad.

Una aclaración importante que realizan y que es de suma importancia conocer, es que los abusos sexuales en la Argentina, los delitos contemplados en el artículo 119 del Código Penal, están en ascenso en las estadísticas.

En todo el país, los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada, es decir que la Justicia no puede actuar de oficio, sólo pueden ser motorizados por una denuncia penal de la víctima. En el caso de que sea menor, de sus padres, tutores o guardianes legales. Por este motivo, se intenta generar conciencia sobre la importancia de realizar una denuncia, para que el agresor no ataque de nuevo.

Las víctimas, a lo largo del país, denuncian cada vez más. Lo demuestran los números del último informe del Ministerio Público Fiscal presentados por el procurador Julio Conte Grand: 1.110 causas por violaciones en 2015, 1.242 en 2016. Otros delitos contra la integridad sexual, como abusos simples o gravemente ultrajantes: 9.900 en 2016, 10.989 en 2017.

Otro detalle es que los atacantes primarios debutan en casa: el 68% de ellos cometió un delito intrafamiliar. Los abusos gravemente ultrajantes también son puertas adentro.