Tabacaleros volvieron a cortar la ruta 64 y amenazaron con endurecer la protesta

Reclaman el pago de 9 millones de pesos que corresponden al Fondo Especial del Tabaco. Denuncian además, que el Ministro de Producción no habría cumplido con la promesa de pago de la deuda. Y advirtieron que si no hay respuesta, no levantarán la medida de fuerza.

Miércoles, 24 Enero, 2018 - 22:55