“Las puertas del PRO están abiertas para Raúl y para los Intendentes que sigan los lineamientos”

El diputado provincial del FCyS-Cambiemos, Carlos Molina, habló sobre las versiones respecto a la posible incorporación del intendente de la Capital, Raúl Jalil (PJ) a la filas de Cambiemos con miras a las elecciones de 2019.

En ese marco, Molina dijo que aún no existe una definición a nivel nacional sobre la incorporación de otros partidos a Cambiemos. Al tiempo, que afirmó que antes de pensar en incorporaciones, Jalil deberá revalidar su candidatura en las PASO, para enfrentar después una elección general.

“Jalil tiene buenas declaraciones, pero no es un hombre que se haya sumado todavía a Cambiemos. Esas son decisiones que Raúl tendrá que tomar en su momento. Puede ser el próximo candidato a gobernador. Él aspira a eso, pero no sabemos si quiere ser por Cambiemos o por partido independiente. Me parece que, como ocurre desde hace tiempo, va a tener que revalidar su título en una PASO y ahí estará la decisión de la gente”, dijo Molina.

El legislador además dijo que Jalil no puede ir por dos partidos y tendrá que definir políticamente para quién juega.

“Las puertas del PRO están abiertas para Raúl y para muchos intendentes del interior, incluso para hombres de otros partidos en la medida que nos pongamos de acuerdo en seguir los lineamientos orgánicos. Eso también significa que van a tener que competir con hombres que vienen trabajando hace mucho tiempo dentro de Cambiemos y que nosotros respetamos mucho, y que por ahí puede haber acuerdos políticos, mucho más amplios de lo que nosotros visualizamos”, expresó.

Gobernar

“Tenemos gran expectativa de generar nuestro candidato para enfrentar las elecciones de 2019 para gobernar la Provincia. Estamos comenzando un 2018, que algunos creen que va a ser un año no electoral, pero creo que sí lo es, porque se van a adelantar algunas elecciones. En marzo del año que viene puede haber elecciones a Gobernador y si se da, tenemos que tener PASO. Pero son decisiones que no pasan por nosotros, sino por el Poder Ejecutivo provincial”, declaró

Las críticas de Barrionuevo

Por otra parte, el legislador también dedicó un párrafo aparte a las declaraciones que realizó el titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, quien aseguró que el gobierno nacional “traicionó” a la CGT ya que “mientras la entretenía con la reforma laboral, sacaba la ley la reforma previsional contra los jubilados”.

Respecto a Molina, dijo que las críticas de Barrionuevo “son pirotecnia verbal”. Aseguró que el gobierno del presidente Mauricio Macri siempre ha tenido un dialogo fuerte con el sindicalismo.

“Me parece que lo que ocurre hoy es que muchos sindicalistas están muy nerviosos porque cuando se comienza a investigar, se ve el enriquecimiento de hombres que dicen representar a los trabajadores y tienen propiedades y millones de pesos que no pueden justificar”, opinó Molina.