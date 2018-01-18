Corte de luz programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: VIERNES 19 DE ENERO DE 2018
HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
ALIMENTADORES: ALIMENTADOR CHUMBICHA E.T. CATAMARCA 33kV
ALIMENTADOR PARQUE INDUSTRIAL E.T. CATAMARCA 33kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL LMT 33KV Y PODA. INSTALACION DE SECCIONADOR BAJO CARGA DERIVACION LMT 33KV HACIA CENTRO DE DISTRIBUCION N°:3
ZONA EN MT: DESDE E.T. CATAMARCA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA CEMENTERIO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. HIPOLITO IRIGOYEN DERIVACION A CD3 Y HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR CURVA EX SUSSEX.
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DE CATAMARCA REBOMBEO R1
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTOS POLICIALES, POSTAS SANITARIAS UBICADOS EN BARRIO GRAN CHAPARRAL.
NOTA: AL INICIAR LAS TAREAS SE REALIZARA UN MICROCORTE PARA TRANSFERENCIA DE DEMANDA AFECTANDO USUARIOS UBICADOS EN LAS ZONAS DEL MICROCENTRO, ZONA SUR Y LA TABLADA DE LA CAPITAL.