Información general

Corte de luz programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este viernes.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM puso en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA: VIERNES 19 DE ENERO DE 2018

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

ALIMENTADORES: ALIMENTADOR CHUMBICHA E.T. CATAMARCA 33kV

ALIMENTADOR PARQUE INDUSTRIAL E.T. CATAMARCA 33kV

ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL LMT 33KV Y PODA. INSTALACION DE SECCIONADOR BAJO CARGA DERIVACION LMT 33KV HACIA CENTRO DE DISTRIBUCION N°:3

ZONA EN MT: DESDE E.T. CATAMARCA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA CEMENTERIO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. HIPOLITO IRIGOYEN DERIVACION A CD3 Y HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR CURVA EX SUSSEX.

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DE CATAMARCA REBOMBEO R1

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTOS POLICIALES, POSTAS SANITARIAS UBICADOS EN BARRIO GRAN CHAPARRAL.

NOTA: AL INICIAR LAS TAREAS SE REALIZARA UN MICROCORTE PARA TRANSFERENCIA DE DEMANDA AFECTANDO USUARIOS UBICADOS EN LAS ZONAS DEL MICROCENTRO, ZONA SUR Y LA TABLADA DE LA CAPITAL.

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