Horóscopo día lunes 15 de enero del 2018

ARIES - A medida que da comienzo la serie de alentadoras alineaciones entre Júpiter y Plutón, todos vamos a empezar a ser conscientes de cosas que hemos tenido bajo la nariz pero que de algún modo han estado misteriosamente ocultas a nuestra vista. Algo que has estado buscando estaba a un brazo de distancia de ti.

TAURO - Si cierta persona te acusa de tener una motivación secreta o segundas intenciones, en lugar de luchar para demostrarle que se equivoca, vale la pena que recuerdes que te está acusando de algo que ella misma hace. Sabe que atacar es la mejor manera de defenderse. Así que, si ves que eres objeto de críticas o de desconfianza, examina bien de cerca a quién está haciendo las acusaciones

GÉMINIS - Ni que decir tiene que todo lo que buscamos está en el último lugar donde miramos. ¿Por qué íbamos a seguir buscando algo que ya ha aparecido? Sin embargo, la gente se apresura a buscar por todos lados algo que llene el agujero que hay en su vida. En vez de explorar la tierra, tal vez simplemente necesitemos tomarnos más tiempo para estar tranquilos.

CÁNCER - Si te pasas el tiempo suficiente mirando a una persona, o una cosa, podrás encontrarle defectos. Si tienes una faceta crítica - cosa que la mayoría de nosotros tenemos, podrás percibir fallos en cualquier cosa. Una opinión desfavorable es una manera poderosa de bloquear el esfuerzo creativo.

LEO - Los estudios demuestran que alguien que ha sufrido acoso escolar es más propenso a atraer el comportamiento acosador. ¿Quién sabe qué hay en el fondo del extraño proceso psicológico por el que a lo largo de nuestra vida atraemos a gente parecida con problemas similares? Sin embargo los ciclos fueron hechos para ser rotos. Una de las mejores maneras de salir de un patrón tedioso es negarse a aceptar lo inevitable.

VIRGO - Hay un juego chino en el que los jugadores se ven frente a una variedad tan enorme de elecciones que tienen que responder por instinto. Esto no significa que no tengan en cuenta sus opciones. Lo que pasa es que el proceso de toma de decisiones ocurre a tan velocidad que nadie sabe como se toman. Probablemente todos seguimos en alguna ocasión este modo de pensar. Lo que ocurre es que lo hacemos tan deprisa que ni nos damos cuenta de ello.

LIBRA - Aprendemos que es mejor dejar atrás el pasado. Pero seguramente sería mejor que lo llevásemos delante de nosotros. De ese modo podríamos tenerlo bajo estrecha vigilancia y seguirlo de cerca en busca de veracidad y fiabilidad. La historia tiende a ser enfocada dependiendo de quién la está investigando y lo que espera sacar de su investigación. Tu historia está a punto de ser redactada de nuevo.

ESCORPIÓN - Elogiamos el arte de la autodisciplina pero, cuando se convierte en abnegación, ésta deja de ser positiva. Que controles tu comportamiento es algo bueno, mientras que te digas que no mereces hacer una cosa o tenerla, es una manera poco feliz de vivir tu vida. Si estás pensando en hacer algo que podría tener un efecto negativo en ti o en otra persona, tú misma tienes que impedirte hacerla.

SAGITARIO - ¿Lo puedes ver ya? Ahora debería ser evidente que hay una oportunidad para que empieces algo nuevo. Pero no estás completamente segura de que éste sea el rumbo que quieres tomar ni de cómo vas a poder explotar todas las posibilidades que ofrece esta oportunidad. Es como si hubieras preparado una pesada mochila en la que has metido todo lo que pudieras necesitar llevar contigo en tu viaje.

CAPRICORNIO - Estás en lo más intenso de la acción, eres una pionera a la vanguardia del progreso. Todo descansa sobre tus competentes hombros. Bueno, es lo que está empezando a parecer. Y a ti te ha empezado a preocupar que el cosmos haya cometido un error al poner toda esta responsabilidad en tus manos. Aunque sueles tener confianza en tus habilidades, esta situación ha hecho que no te sientas segura.

ACUARIO - El cambio supone un reto. Lo queremos pero queremos que sea la clase de cambio que podamos controlar. Lo cierto es que no queremos que demasiadas cosas cambien demasiado deprisa. Si ocurre cuando no estamos mirando (como hace a menudo) o de una manera que no habíamos imaginado (como hace siempre) nos sentimos abrumados.

PISCIS - ¿Qué sentido tiene investigar algo meticulosamente cuando puedes dar un salto de fe? ¿Por qué molestarte en hacer el esfuerzo de estudiar detenidamente los detalles de algo cuando simplemente puedes tomar las ideas de otra persona, seguir a tu instinto y prestar tu energía a su plan? Por supuesto que a veces tenemos que confiar en las cosas.