En promedio, cada tres días una persona fue detenida con droga en la provincia

Sin lugar a dudas, el flagelo de la droga es uno de los puntos más conflictivos con el que deben luchar las autoridades, tanto a nivel nacional como provincial. Recientemente, el Ministerio de Gobierno de la Nación hizo público un informe elaborado durante el año pasado en el que se destaca la cantidad de procedimientos antidrogas realizados por las fuerzas de seguridad; situación de la que nuestra provincia no está exenta.

En base a los datos enviados durante todo el año pasado por las áreas de prensa de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía de la Provincia de Catamarca, como de Gendarmería y la Policía Federal con asiento en esta Capital, LA UNION elaboró un informe sobre cómo fue la lucha contra la droga en la provincia.

Un análisis de los datos oficiales brindados a través de partes de prensa, muestra que el año 2017 es uno de los períodos de los últimos tiempos en lo que mayor cantidad de droga se incautó. Aún cuando el número de procedimientos fue inferior.

Esta situación obedece, según lo explicado por el personal idóneo de la fuerza consultado a que, en el pasado, los “golpes” fueron más a personas que comercializaban la sustancia y no a aquellas que la compraban, en el denominado “narco menudeo”.

“El objetivo adoptado el año pasado fue distinto. Lo que se buscó y, creo que lo conseguimos en cierta manera, fue desbaratar a grandes bandas que introducen, distribuyen y venden la droga en nuestra provincia. El año pasado pudimos desbaratar a dos ‘narcobandas’ que a nuestro entender, eran las principales distribuidoras. Pero si bien sus cabecillas están presos, las ramificaciones que estas lograron hacer durante todo este tiempo, siguen ‘trabajando’ ”, explicó el fucinonario policial.

Datos

Basándonos en la información oficial, se puede concluir que, en promedio, cada tres días del año 2017, una persona fue detenida con droga en su poder en el territorio provincial. En más del 80 por ciento se trató varones - todos mayores de edad- quienes son principales líderes de estas bandas organizadas.

Tres datos que llaman la atención si se los compara con años anteriores son: primero, que durante doce meses, solo se demoraron a cinco adolescentes -entre 16 y 17 años-, quienes fueron aprehendidos por la policía provincial cuando viajaban en un automóvil o una motocicleta como acompañantes de personas mayores que llevaban consigo escasa cantidad de estupefacientes.

Segundo, que de las trece mujeres detenidas -solo una de ellas es una persona menor de edad-. Y, tercero, la reincidencia en muchos casos de los “vendedores”, dándose casos como el de una mujer, quien cumpliendo prisión domiciliaria por ser madre de niños pequeños, seguía vendiendo droga en la casa. O el del conocido “Guasón”, quien tras cumplir una condena en el penal de Miraflores por comercializar droga y encontrarse con una causa pendiente de juicio oral y público, fue detenido por la policía tras una persecución con más de 20 kilos de estupefacientes.

En total, durante el año pasado, las tres fuerzas de seguridad que desempeñan su labor en el territorio catamarqueño secuestraron en 90 procedimientos -la mayoría en casas de familia donde funcionaban los denominados “quioscos”- 179.619 gramos de droga, distribuidos entre marihuana -en un 65 por ciento-, cocaína -en un 20 por ciento- y “alita de mosca”, en el restante de las sustancias. También se incautaron, durante el año pasado, alrededor de 120 plantines de marihuana; 700 semillas de la misma sustancia herbácea; y psicofármacos, en un total de 520 y 280 dosis de LCD.

De los mismos datos surge que el mes en elq ue mayor cantidad de procedimientos realizaron las fuerzas de seguridad en nuestra provincia para combatir la droga fue el mes de septiembre y octubre con 17 y 16 allanamientos, respectivamente.

Datos Curiosos

Si bien las fuerzas de seguridad provincial, como la Policía de la Provincia y federales como Gendarmería y Policía Federal trabajan en todo el territorio catamarqueño, los operativos no se concretaron en los 16 departamentos. Solo fueron en nueve, que a continuación se detallan: Capital, Andalgalá, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, El Alto, Santa Rosa, La Paz, Santa María y Belén. Lo que nos puede llevar a presumir que en el resto de los departamentos de nuestra provincia, o bien la comunidad no está contaminada de este flagelo, o bien los encargados de combatirla aún no han podido concluir sus “tareas investigativas” para darle un golpe a la droga.

Del análisis de dichos partes de prensa surge también que durante el año pasado se secuestraron alrededor de cien teléfonos celulares, ocho balanzas electrónicas, casi una veintena de armas -entre ellas pistolas 9 milímetros- y casi medio centenar de vehículos, entre motos, camionetas y automóviles. Elementos estos que se encontraron en poder de los detenidos y que, en muchos casos, eran utilizados para distribuir la droga o bien para transportarla ocultándola e ingresándola a la provincia.

Finalmente se pude decir, el trabajo desarrollado desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 dejó un saldo de dinero de 923.522, proveniente de la venta de la droga en la provincia, principalmente en la ciudad Capital.