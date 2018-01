Los dramáticos mensajes que Fernando Pastorizzo le envió a sus amigos

La joven detenida por el crimen de su ex novio en Gualeguachú, estaría más complicada, luego de que se dieran a conocer los mensajes de WhatsApp que Fernando Pastorizzo había intercambiado con su grupo de amigos, contándoles los ataques y las torturas que padecía por parte de la Nahir Galarza.

Dichos textos contienen relatos aterradores del desesperado joven, que supuestamente no encontraba la forma de explicar a la chica que no tenía intenciones de retomar la relación amorosa, lo que motivaba los permanentes reproches que le hacía. Dichas revelaciones se dan en el marco en que la defensa de Galarza apuesta a demostrar la emoción violenta ante la supuesta violencia de género que sufría su clienta para aliviar su situación.

Uno de los amigos de la víctima fatal declaró ante el fiscal que cuando se despertó el lunes 25 de diciembre tenía un mensaje de Pastorizzo en un grupo de WhatsApp en el que les decía "que lo habían metido en una casa y que le habían pegado”. Llorando acusa por esa agresión a Nahir y a una amiga de ella.

Otro amigo de Fernando declaró que ese mismo lunes por la tarde fue a visitarlo, y sobre ese encuentro dijo: “Nos sentamos en el patio a hablar de cómo estaba y quién le había pegado; y ahí me contó con detalles que había sido Nahir con Sol Martínez; que según él Sol lo agarró del cuello y le pegó una piña en la cara y Nahir lo agarró de la cabeza y le pegó contra la pared; y ahí es cuando perdió el conocimiento un toque”. Los detalles aportados por los adolescentes quedaron registrados en el celular de la víctima y reflejan el miedo que tenía Fernando los días previos a que fuera asesinado.

Ante la propuesta de su amigo de hacer la denuncia, Pastorizzo le contesta "el padre es gorra", sugiriendo que no tendría sentido acusarla. Ambos se alegran de que ya no estén hablando más después del episodio y el amigo concluye: "Ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo". Finalmente eso sucedió, en la madrugada del 29 de diciembre, cuando, a metros de la casa de la abuela de Nahir, Fernando fue asesinado con dos disparos del arma 9 milímetros reglamentaria del Marcelo Galarza.

Simultáneamente, la Justicia investiga los más de mil mensajes que se enviaron Fernando y Nahir en poco más de un año y las 150 llamadas que intercambiaron solo en diciembre. El peritaje en el iPhone de la joven que ya fue desbloqueado y el Motorola de la víctima (que aún no) será fundamental para la causa. Las fotos, videos, audios y mensajes que estén almacenados allí pueden revelar el tipo de relación que unía a la víctima y la imputada, un dato que podría funcionar como agravante o atenuante en una eventual condena a la joven.

La conversación completa:

—F: Me metieron a una casa y me mataron a palos.

—A: ¿Qué?

—F: Me cagaron a palos.

—A: ¿Quién? ¿Por qué?

—F: No sé.

—A: Sos una v… jajaj

—F: Acá meta hielo. Me mataron mal.

—A: ¿En serio, pajero? ¿Y no te acordás quiénes eran?

—F: Casi me desmayé. Filmé un video y me torturaron hasta que lo borré. Pareció película.

—A: ¿Cómo que filmaste un video?

—F: Fue la hija de mil p… de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos.

—A: ¿Te pegaron mujeres?

—F: Sí, y yo no podía hacer nada.

—A: Mandala a cagar a palos, ahre. Qué hija de remil p…

—F: Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué.

—A: Le hubieses metido una piña por sorete.

—F: Porque está lastimada hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde. Iba a decir que yo fui, jaja.

—A: ¿Pero ¿cómo te metieron? ¿o fuiste vos y te metiste?

—F: Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo, semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no.

—A: Jajaja, pajero, me estás jodiendo… No puede ser tan hija de p…. ¿Y te dijo que era porque vos no querías estar con ella?

—F: Llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Sí.

—A: Jajaja, una buena cagada a palos a esas minas.

—F: Decí que conozco a la tía, al primo. Le conté a ellos.

—A: Tienen caca en la cabeza, denunciala.

—F: Y yo no podía hacer nada.

—A: Bah, quedás re p… Pero pajero, está enferma esa mina.

—F: El padre es gorra, ya le dije a la tía y eso. Y ya saben que no puede salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia.

—A: Jajaja, pajero.

—F: Me hicieron mierda la rodilla, acabo de ver. Con razón me dolía.

—A: Te hicieron pija.

—F: Por lo menos espero que me deje tranquilo. Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años.

—A: Esperemos que sí, ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo. ¿Pero no te habla ni nada?

—F: No, ni en pedo, no por suerte. Me bloqueó gracias a Dios.

—A: Bueno, esperemos que no joda entonces. Y vos no seas tan pajero.