Indignación en las redes por koala muerto atornillado en un poste

Un koala apareció muerto y atornillado a un poste en Australia el miércoles, un acto que suscitó indignación en las redes sociales.

Koala Rescue Queensland (KRQ), una asociación de defensa del marsupial, descubrió el animal muerto en un parque cerca de Gympie, en el este de Australia.

"Ese pobre koala ha sido atornillado a un poste con tornillos industriales. Murió, pero no sabemos si estaba muerto en el momento en que se le fijó a la estructura", escribió la asociación en Facebook.

Absolutely disgusting. A council worker told Koala Rescue Queensland he found this dead koala screwed to the pole in the Sunshine Coast hinterland. It’s not clear whether the Koala was alive or dead when bolted to the post. Police are investigating. #australia #koala #wildlife

El presidente de KRQ, Murray Chambers, expresó su enfado. "Hemos tenido alguna vez koalas a los que habían disparado. Otros atropellados deliberadamente por coches, pero es la primera vez que un loco atornilla a un koala a un sitio", declaró al grupo de medios de comunicación ABC.

"¿Qué es lo que falla en nuestra sociedad? Esto es profundamente triste", añadió. Los internautas denunciaron en la página Facebook de la asociación un "acto indignante".

Es "absolutamente lamentable. Espero que esos seres insignificantes sean detenidos y castigados", escribió Elly Bunting.

Los koalas, animales emblemáticos de Australia, están cada vez más amenazados en el país. Son víctimas del cambio climático, de la pérdida de su hábitat, de ataques de perros, accidentes de coche, incendios forestales e infecciones por clamidia.

Cuando llegaron los primeros colonos británicos a Australia, en 1788, había más de 10 millones de koalas. Como viven en lo alto de los árboles, resulta difícil evaluar cuántos son, pero en 2012 se calculaba que había 330.000.