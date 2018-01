Vecinos de Belén se convocan para reclamar por el mal servicio del agua

Vecinos de la Ciudad de Belén, reclamaron y aseguraron estar “cansados” de solicitar mejoras en el servicio de agua potable. Por esta razón, a través de redes sociales comenzaron a organizarse para pedir que se concluya con el “prometido acueducto” y ver si unidos pueden lograr que las autoridades los escuchen. Los siete pozos inaugurados el año pasado, no habrían servido para abastecerlos.

“La falta de agua es permanente. El servicio es muy malo. Todos esperamos las grandes fiestas que se anuncian por parlantes y en la radio y la ciudad no tiene agua. No sabemos qué hacer. Esta situación no da para más”, fue uno de los reclamos que se pudieron leer en las redes.

Al parecer, desde el gobierno les habrían prometido concretar un acueducto para poder abastecer de esta manera a la ciudad departamental y también dar mayor presión. También mejorar el sistema interno de conexiones, pero la promesa no se habría cumplido.

Teniendo en cuenta que el problema es constante tanto en invierno y agravado en los meses de verano, y que los reclamos se han realizado de manera individual, es que comenzaron a organizarse para poder hacer un pedido conjunto y el primer grupo, perteneciente al barrio Los Molinos, decidió cortar ruta 40, ayer en horas de la tarde.

“En el barrio San Jorge, durante los días de calor no tenemos una gota de agua. Es una vergüenza”, explicó una de las vecinas. “Para los festivales y jodas parece que hay plata pero para el acueducto no”, reclamó otra.

“En el centro no tenemos agua hace un montón, por ratos sale un chorrito que los vecinos la malogran tirando en la vereda. Cuando llueve es peor aún, no sale ni una gota. Ahora dicen que tienen un solo hombre cuidando que no entre la creciente a la planta, pero las mejoras no se ven”, explicaron.