Centurión no vuelve a Boca

"Feliz por esta nueva oportunidad", escribió Ricardo Centurión en su cuenta de Twitter. La frase fue acompañada por una bandera de España, por lo que su futuro, finalmente y luego de los rumores sobre un posible regreso a Boca, estará en el Málaga de aquel país.

“Lo de Centurión lo expresé en varias oportunidades. No hay mucho más que hablar. Puede ser que algún día cambie, pero hoy no parece. Es un buen jugador pero en su momento el club decidió no hacer la contratación”, había manifestado Angelici, cuando le preguntaron si el mediocampista, que desde hace tiempo no era tenido en cuenta en Genoa, tenía chances de volver y ponerse bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

El jugador, surgido en Racing Club, protagonizó un episodio violento en un boliche de Lanús el día antes de firmar su regreso al club, por lo cual la dirigencia boquense decidió dar marcha atrás con la contratación y comenzó una guerra dialéctica con Angelici, quien llegó a afirmar que Centurión no volvería al club mientras él fuera presidente.