Horóscopo día miércoles 10 de enero del 2018

ARIES - Asuntos espirituales aparecen hoy en el primer plano. Querrás dedicarte al estudio de una disciplina espiritual o metafísica que te atraiga mucho. Amigos o un grupo tal vez quieran unírsete. Reunirse con otras personas puede estimular tu intelecto, imaginación y espíritu. Al final del día, anota tus pensamientos. Da un largo paseo para despejar tu cabeza y así poder dormir.

TAURO - Eres una persona espiritualmente inclinada hacia la espiritualidad, pero hoy tu mente está en otros planos. Perspectivas y revelaciones podrían llegarte rápido y en cantidad y puede ser que quieras expresarte a través del arte. Las relaciones románticas y de otro tipo adquieren una nueva aura. La meditación podría ayudarte a darle sentido a todo esto, al igual que un proceso de regresión a vidas pasadas o renacimiento.

GÉMINIS - A medida que tu carrera profesional y el dinero siguen avanzando para ti, más ideas y oportunidades para ampliar tus horizontes podrían surgir. Puede resultarte difícil decidir cuáles son las más prácticas ahora. Podría serte útil hacer una lista y luego juzgar cuáles deseas utilizar. Espera mucha acción y muchos cambios, sobre todo en cuanto a posibilidades profesionales.

CÁNCER - Tu energía y entusiasmo están como nunca. Tu vida, carrera profesional y asuntos de dinero van muy bien, y no hay indicios de que esto vaya a cambiar a corto plazo. El romance también debe ir muy bien. Esto debería estar haciendo maravillas para tu autoestima. Sea lo que sea que hayas estado haciendo, ¡sigue así! Tienes mucho que esperar.

LEO - La tensión entre tú y un socio profesional podría crear dudas sobre tu futuro profesional en la situación actual. No pierdas demasiado tiempo preocupándote por ello. Puede que no seas consciente de ello ahora, pero los asuntos profesionales y el dinero van bien y es probable que sigan así por mucho tiempo. Por supuesto, eso depende de ti y de lo que te dispongas a hacer para mantenerlos así.

VIRGO - Un sueño a largo plazo hacia el que has estado trabajando por mucho tiempo, por fin podría mostrar signos de convertirse en realidad. Ahora sientes una energía y entusiasmo especiales, así que puedes sentir la suficiente motivación como para dar un último empujón y finalmente hacer realidad tu sueño. Probablemente esta noche vas a salir de celebración con tus amigos o los miembros de un grupo al que perteneces.

LIBRA - ¡Felicidades! ¡El progreso profesional está a la vista! Si has querido crear una carrera de ensueño, podrás hacerlo hoy. Si has anhelado iniciar tu propio negocio, no esperes más. El próximo año debería ser exitoso y rentable para ti, aunque no exento de sorpresas.

ESCORPIÓN - Una oportunidad profesional en un estado distante o incluso en un país extranjero podría estar en el horizonte. Podría requerir muchos viajes o, tal vez, incluso una mudanza. Puedes tener sentimientos encontrados al respecto, pero es poco probable que la rechaces. ¡Esto podría ser un cambio total! Tu estado de salud durante el próximo año debe ser sólido y brillante, y tendrás la energía para afrontar cualquier proyecto que desees.

SAGITARIO - Otras personas son importantes para ti. Hoy tus relaciones podrían tener aún más importancia de lo habitual. Podrías conocer a gente interesante, y si no tienes pareja, incluso puedes enamorarte. Viejos y nuevos amigos puede parecer más maravillosos e idealizados. Las relaciones amorosas podrían adquirir el aspecto de cuentos de hadas. Trata de hacer un esfuerzo para ver a las personas como realmente son.

CAPRICORNIO - Un encuentro con un grupo, tal vez espiritual o metafísico, podría tener lugar en tu casa esta noche. Este grupo probablemente se encargará de hacer lo que aspira a hacer. La intuición, la energía y la imaginación están a tu alrededor. Hoy vas a estar más cerca de la persona con la que elijas pasar tiempo, ya sea amigo, amante o compañero. Esta noche escribe tus pensamientos y puntos de vista para que puedas recordarlos.

ACUARIO - Las actividades de grupo relacionadas con los intereses espirituales, metafísicos o humanitarios podrían tener lugar hoy en tu entorno. Conocerás a nuevos amigos. Si actualmente no tienes pareja, esto podría proporcionarte la oportunidad de conocer a alguien especial. ¡Vete lo mejor que puedas! Tu mente es un hervidero y tus pensamientos son más intensos al final del día, por lo que una corta sesión de ejercicio antes de acostarte puede ayudarte a conciliar el sueño.

PISCIS - Nuevos contactos profesionales podrían proporcionar la posibilidad de seguir una nueva carrera en las artes psíquicas, espirituales o la curación, o tal vez en la pintura, la escritura u otra de las bellas artes. Piensa seriamente en ello. Tu propio talento debe ser especialmente agudo hoy. Podrías estar pensando seriamente en recibir formación para aumentar tu efectividad.