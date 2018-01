Reyes: Aseguran que disminuyeron las ventas en relación a las del año pasado

En diálogo con varios ex manteros, ubicados en la plaza 25 de Agosto de la ciudad capital, LA UNION pudo constatar que las ventas durante el fin de semana, en torno al día de Reyes no fueron las esperadas y se las consideró como “regulares”. No obstante para los comerciantes de los locales ubicados en el microcentro, las ventas resultaron “buenas”.

De acuerdo con uno de los testimonios recogidos en la Plaza de la Estación, los días fuertes de ventas fueron el viernes y sábado. Sin embargo, una de las vendedoras, Marisol, indicó que fueron muchos los potenciales compradores que se limitaban solo a consultar los precios.

Otras de las voces consultadas estimó que una posible causa de la escasez en las ventas, es la alta competencia en el rubro juguetería, aun cuando se ofrecen precios accesibles. En este sentido, explicó que “bajaron un poco las vent as, a diferencia del año pasado, a pesar de ofrecer precios accesibles, tanto en pistolitas de agua, autos con control remoto, muñecos de superhéroes y pelotas, que oscilan entre 200 y 350 pesos”.

Por su parte, y a diferencia de los puesteros, los comerciantes ubicados en locales del microcentro, sostuvieron que, a pesar del incremento en los precios, las ventas fueron “buenas”, debido a las distintas alternativas en la forma de pago.

Así lo indicó Juliana, dueña de una juguetería cercana a la plaza principal, quien relató a LA UNION que “hubo una suba de un diez y un cinco por ciento, dependiendo de cada firma o producto. Las ventas fueron buenas y muchos compraron con tarjetas de crédito. Muy pocos eligieron el efectivo y, en general, lo hicieron por los descuentos”.

Finalmente, en comparación con el movimiento comercial del año pasado, tanto los puesteros como los comerciantes de locales rentados en el microcentro, coincidieron en que, en el marco del día de los Reyes Magos, las ventas disminuyeron notablemente.