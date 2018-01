Cacho Castaña pidió disculpas

Cacho Castaña quedó en el ojo de la tormenta por una desafortunada frase sobre los abusos a las mujeres.

En un móvil para el primer programa de Mariano Iúdica en las mañanas de América, "Involucrados", el cantante fue consultado sobre el rol de la mujer en el presente y Castaña lanzó una aberrante frase.

"Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza", dijo.

En las redes sociales su nombre es "Trendig Topic" (TT) por los cientos de comentarios condenando esa polémica y aberrante declaración.

Ante semejante presión, Cacho decidió pedir disculpas públicamente y grabó un video.

"Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido", inicia Castaña.

"Cuando tenía 15 años, hace 60 años, era divertido. Hoy en día no es divertido. Se me escapó y lo tiré como lo aprendí yo. Pido disculpas si ofendía a alguien. Me duele porque me conocen hce muchos años. Sería incapaz de decir algo así en serio. Mil disculpas", cerró el artista.