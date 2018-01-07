Procrear Joven: más de 200 catamarqueños seleccionados

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó este domingo en la web www.argentina.gob.ar/procrear/ahorrojoven la nómina de los nombres de los 40.000 beneficiados de la línea ProCreAr Ahorro Joven.

El programa que apunta a jóvenes de entre 18 y 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para poder acceder al crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, y pagando una cuota igual o inferior a un alquiler.

El Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó que la línea ProCreAr Ahorro Joven se trata de "una iniciativa de inclusión financiera, destinada a los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda; una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales de nuestros jóvenes”.

“Con los créditos UVAs acompañamos a un tercio de las familias argentinas para que puedan acceder a una vivienda propia, y hoy estamos felices de anunciar los 40 mil jóvenes que se suman a ese sueño de tener una casa”, declaró Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

La provincia con mayor cantidad de cupos adjudicados fue Buenos Aires, con 17.735 beneficiarios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.616; Santa Fe, con 3.270; y Córdoba, con 2.243. En tanto, en Catamarca fueron 231 los jóvenes seleccionados.

Catamarqueños seleccionados

1. ABALLAY,Gustavo Andres 33289XXX CATAMARCA

2. ACESOL,Jorge Alejandro 37168XXX CATAMARCA

3. ACUÑA,Nicolás 33695XXX CATAMARCA

4. AGUERO,Mariano German 33049XXX CATAMARCA

5. AGUIRRE,Candela Sofia 39014XXX CATAMARCA

6. ALAMO BERGER,Mariano Andres 37164XXX CATAMARCA

7. ALONSO,Exequiel Gonzalo 35500XXX CATAMARCA

8. ALVAREZ MORALES,Maria Belen 34492XXX CATAMARCA

9. ALVAREZ,Andrea Soledad 29917XXX CATAMARCA

10. ALVAREZ,Angel Pablo Rodrigo 34011XXX CATAMARCA

11. ALVAREZ,Pablo Martin 30319XXX CATAMARCA

12. ANDRADA,Iris Liana 29624XXX CATAMARCA

13. ANGELINA,Jorge Ignacio 38626XXX CATAMARCA

14. ANGELINA,Raul Leandro 39996XXX CATAMARCA

15. ANGELINA,Ricardo Valentin 36844XXX CATAMARCA

16. ANGERA,Juan Martin 30669XXX CATAMARCA

17. ARANDA,Marcos Dario 31498XXX CATAMARCA

18. AREVALO CAPILLA, Carlos Adrian 30676XXX CATAMARCA

19. ARGAÑARAZ,Gabriela Soledad 35201XXX CATAMARCA

20. ARREGUEZ,Jorge Luis 32027XXX CATAMARCA

21. AVILA,Cristian Exequiel 37307XXX CATAMARCA

22. AVILA,Diego Fernando 34129XXX CATAMARCA

23. AYALA,Carlos Rolando 28796XXX CATAMARCA

24. AYBAR,Nilce Romina 34094XXX CATAMARCA

25. BAIGORRI,Luciana Judit 32027XXX CATAMARCA

26. BALDIVIESO,Paula Andrea 32051XXX CATAMARCA

27. BALLATO,Leandro Elian 33188XXX CATAMARCA

28. BALOCCO,Paola Mariela 31310XXX CATAMARCA

29. BARRIONUEVO,Maria Cecilia 31543XXX CATAMARCA

30. BARRIONUEVO,Maria Eugenia 31543XXX CATAMARCA

31. BARRIONUEVO,Melissa Daiana 34029XXX CATAMARCA

32. BARRIONUEVO,Norma Romina 30058XXX CATAMARCA

33. BARRIONUEVO,Sabrina Giselle 36844XXX CATAMARCA

34. BARROS,CHRISTIAN ORLANDO 29845XXX CATAMARCA

35. BARROS,Luis Agustin 37089XXX CATAMARCA

36. BAZAN COSTILLA,Luciana Evangelina 37089XXX CATAMARCA

37. BAZAN,Mirian del Valle 37306XXX CATAMARCA

38. BERNARDEZ,Jorge Patricio 35500XXX CATAMARCA

39. BIANCATO,Gabriela Carolina 33538XXX CATAMARCA

40. BIENATI,Melanie Isolina 39015XXX CATAMARCA

41. BLAS,Maria Soledad 34668XXX CATAMARCA

42. BOGGIO,Maria Lourdes 33695XXX CATAMARCA

43. BOKER,Oscar Alejandro 29802XXX CATAMARCA

44. BORREDA,Maria Emilia 29917XXX CATAMARCA

45. BOTTEGA,Jose Ignacio 36302XXX CATAMARCA

46. BREY,Javier Leonel 29887XXX CATAMARCA

47. BURGOS,Cinthya del Carmen 39015XXX CATAMARCA

48. BURGOS,Dionel Pedro Nadir 34012XXX CATAMARCA

49. BUSTAMANTE,Lihuen Yoseli 33565XXX CATAMARCA

50. BUSTOS ACOSTA,Yesica Ines 29651XXX CATAMARCA

51. CABEZA,Julia Dalila 33326XXX CATAMARCA

52. CABRERA,Carola Isolina 31310XXX CATAMARCA

53. CAICEDO,Diego Raul 32328XXX CATAMARCA

54. CARDOZO,Carlos Javier 30375XXX CATAMARCA

55. CARREÑO REYES,Mario Ivan 36347XXX CATAMARCA

56. CARRERAS,Melisa Isabel 32628XXX CATAMARCA

57. CARRIZO,Constanza Anahi 36792XXX CATAMARCA

58. CARRIZO,Nelson Emmanuel 32264XXX CATAMARCA

59. CARRIZO,Yanina del Valle 32282XXX CATAMARCA

60. CARULLI,Karina Soledad 31551XXX CATAMARCA

61. CASAS,Maria Belen 33937XXX CATAMARCA

62. CASIMIRO,SILVIO ANTONIO 31888XXX CATAMARCA

63. CASTILLO,Fernando Nicolas 32027XXX CATAMARCA

64. CASTRO,Cinthia Analuz 30528XXX CATAMARCA

65. CASTRO,Ivan Ismael 37164XXX CATAMARCA

66. CATIVA,Gabriel Antonio 33660XXX CATAMARCA

67. CENTENO,Daiana Micaela 38627XXX CATAMARCA

68. CERDAN,Melisa Antonella 38754XXX CATAMARCA

69. CHAILE,Veronica Vanesa 30307XXX CATAMARCA

70. CHEVERRIER,Ivan Matias 38225XXX CATAMARCA

71. CHOCOBAR,Cynthia Natalia 29998XXX CATAMARCA

72. CHUMBITA,Marcos Antonio 29972XXX CATAMARCA

73. CISTERNAS,Eduardo Exequiel 38224XXX CATAMARCA

74. CONTRERAS,Miguel ANGEL 29259XXX CATAMARCA

75. CORDERO,Veronica Anahi 30007XXX CATAMARCA

76. CORDOBA ,Jorge Luis 31412XXX CATAMARCA

77. CORDOBA,Camila Ayelen 40926XXX CATAMARCA

78. CORIA FERNANDEZ,Virginia Micaela 37740XXX CATAMARCA

79. CORONEL,Maria Virginia 34187XXX CATAMARCA

80. CORTEZ,Silvina Ianina 29703XXX CATAMARCA

81. DEL PRADO,Federico Gaston 36426XXX CATAMARCA

82. DEL RIVERO,Yesica Debora 35201XXX CATAMARCA

83. DIAZ CANTARELL,Luis Raul 30656XXX CATAMARCA

84. DIAZ VERGARA,Natalia Lucia 32628XXX CATAMARCA

85. DIAZ,Giuliana Micaela 35833XXX CATAMARCA

86. DIAZ,Lighuen 37307XXX CATAMARCA

87. EGEA,Debora Mariana 34927XXX CATAMARCA

88. ESCALANTE,Marcos Esteban 32747XXX CATAMARCA

89. ESPECHE PAZ,Franco Mauricio 34129XXX CATAMARCA

90. ESTEINOU,Maria del Rosario 33758XXX CATAMARCA

91. FERREYRA,Maria Emilia 33360XXX CATAMARCA

92. FERREYRA,Maria Eugenia 30949XXX CATAMARCA

93. FIGUEROA BUSTAMANTE,Teresita Macarena 32298XXX CATAMARCA

94. GALLARDO ASEN,Rocio del Milagro 33657XXX CATAMARCA

95. GARAY,Violeta Soledad 29452XXX CATAMARCA

96. GERHARDT,Mariana Lis 30207XXX CATAMARCA

97. GERVASONI,Pablo Matias 33360XXX CATAMARCA

98. GOMEZ,Gabriel Fernando 31374XXX CATAMARCA

99. GONZALEZ,Maria Eugenia 37658XXX CATAMARCA

100. GORDILLO REINALDE,Pablo Exequiel 35934XXX CATAMARCA

101. GORDILLO,Natalia Soledad 30207XXX CATAMARCA

102. GRIMA,Jimena del Valle 30949XXX CATAMARCA

103. GUEVARA,Ivan Anibal 33360XXX CATAMARCA

104. GUTIERREZ,Natalia Noemi 32681XXX CATAMARCA

105. HERRERA,Brenda Mariana 34029XXX CATAMARCA

106. HERRERA,Jorge Omar 31249XXX CATAMARCA

107. HERRERA,Melisa Antonella 32681XXX CATAMARCA

108. HUAMANTICA PAREJA,Javier 94211XXX CATAMARCA

109. IBAÑEZ,Raul Adrian 28928XXX CATAMARCA

110. IPHAIS,Federico Augusto 40616XXX CATAMARCA

111. ISASMENDI,Sergio David 31216XXX CATAMARCA

112. JADRA,Alejandra Belen 30473XXX CATAMARCA

113. JUAREZ,Elida Gabriela 31544XXX CATAMARCA

114. LEGUIZAMON,Florencia Raquel 38669XXX CATAMARCA

115. LENCINA BUSTAMANTE,Andrea Miren 36348XXX CATAMARCA

116. LOPEZ ARJONA,Rita Nair 33695XXX CATAMARCA

117. LOPEZ,Dora Evangelina 29821XXX CATAMARCA

118. LOPEZ,Fatima Elizabeth 35566XXX CATAMARCA

119. LOPEZ,Hugo Mauricio 34443XXX CATAMARCA

120. LOPEZ,Maria Fernanda 35087XXX CATAMARCA

121. LOPEZ,Walter Ariel 32681XXX CATAMARCA

122. LUJAN,Facundo Nahuel 33889XXX CATAMARCA

123. MACIAS,Oscar Alexis 31814XXX CATAMARCA

124. MARCHETTI,Ana Laura 31037XXX CATAMARCA

125. MARTINEZ ROSSITER,Maria Eugenia 35500XXX CATAMARCA

126. MARTINEZ,Facundo Nicolas 35269XXX CATAMARCA

127. MARTINEZ,Sebastian 35201XXX CATAMARCA

128. MARUELLI,Cecilia Andrea 32862XXX CATAMARCA

129. MASCAREÑO VARAS,Tamara Luisina 32282XXX CATAMARCA

130. MATORRAS,Ornella Ludmila 30984XXX CATAMARCA

131. MAYORGA,Mario Ernesto 33550XXX CATAMARCA

132. MAZZUCCO,Ezequiel Jose 33699XXX CATAMARCA

133. MELENDEZ,Ana Soledad 30207XXX CATAMARCA

134. MELNIK,Antonella 30805XXX CATAMARCA

135. MICOSSI MEDINA,Maria Lucrecia 32628XXX CATAMARCA

136. MIRANDA ACEVEDO,Antonio Domingo 30032XXX CATAMARCA

137. MORALES,Cintia Viviana 30462XXX CATAMARCA

138. MORALES,Daniela Del Cármen 36504XXX CATAMARCA

139. MORENO,Maria Daniela 40961XXX CATAMARCA

140. MUÑOZ,Lourdes Anahi 36844XXX CATAMARCA

141. NANNI,Lautaro Nicolas 41015XXX CATAMARCA

142. NAVARRO,Laura Elizabeth 36029XXX CATAMARCA

143. NIETO,Maria Esther 30375XXX CATAMARCA

144. NIEVA ,Julio Ricardo 31249XXX CATAMARCA

145. NIEVA,German Gonzalo 34716XXX CATAMARCA

146. NIEVA,Maria Laura 36928XXX CATAMARCA

147. NIEVA,Nehuen Emanuel 37307XXX CATAMARCA

148. NIEVA,Rodrigo Julian 35518XXX CATAMARCA

149. NIEVA,Solange Noelia 41157XXX CATAMARCA

150. NIEVAS ESPINDOLA,Ivan Jeremias 33360XXX CATAMARCA

151. NORIEGA,Pablo German 30504XXX CATAMARCA

152. NUÑEZ,Rosa Araceli 37467XXX CATAMARCA

153. OGAS,Ivan Maximiliano 35201XXX CATAMARCA

154. OLARTE,Yanina Soledad 31401XXX CATAMARCA

155. OLMEDO,Javier Orlando 37642XXX CATAMARCA

156. OLVEIRA LURASCHI,Juan Manuel 34029XXX CATAMARCA

157. ONTIVERO,Emanuel 39013XXX CATAMARCA

158. ORELLANA,Karen Janet 34777XXX CATAMARCA

159. ORIHUELA,Eduardo Ricardo 30676XXX CATAMARCA

160. ORTEGA,Willian Ivan 29837XXX CATAMARCA

161. PAREDES ROLDAN,Martin German 38627XXX CATAMARCA

162. PAREDES TOLOTTI,Matias Emmanuel 33695XXX CATAMARCA

163. PEREZ,Maria Emilia 33030XXX CATAMARCA

164. PEREZ,Pablo Federico 41618XXX CATAMARCA

165. PERRICONE,Ariel Fernando 32282XXX CATAMARCA

166. PONCE,Raul Silverio 31126XXX CATAMARCA

167. PONCE,Rodrigo Exequiel 34323XXX CATAMARCA

168. PONCE,Soledad del Mar 32415XXX CATAMARCA

169. PORTERO,Maximiliano 32201XXX CATAMARCA

170. PUENTEDURA,Maria Pia 34159XXX CATAMARCA

171. QUINTEROS,Ana Raquel 35054XXX CATAMARCA

172. QUINTEROS,Hector Victor Heber 30330XXX CATAMARCA

173. QUINTEROS,Julio Ricardo 34943XXX CATAMARCA

174. RAMON,Mario Alejandro 31338XXX CATAMARCA

175. RE,Maria Belen 29926XXX CATAMARCA

176. REALES,Nestor Julian 35248XXX CATAMARCA

177. REARTES,Miguel Exequiel 30032XXX CATAMARCA

178. REPELE,Maria Paula 34186XXX CATAMARCA

179. REYNOSO,Mayra Marcela 37307XXX CATAMARCA

180. RICHARD,Pablo Ivan 32681XXX CATAMARCA

181. RIZO,Alexis Sebastian 35201XXX CATAMARCA

182. ROBLEDO,Luis Nahuel 35565XXX CATAMARCA

183. ROBLES,Mauro Andres 34668XXX CATAMARCA

184. RODRIGUEZ,Maria Paula 36794XXX CATAMARCA

185. ROJO,Diego Exequiel 35201XXX CATAMARCA

186. ROMANO,Lorena Ayelen 37842XXX CATAMARCA

187. ROMERO MOYA,Luciana del Valle 35934XXX CATAMARCA

188. ROMERO PALAVECINO,Emanuel Rosario del Valle 34783XXX CATAMARCA

189. ROMERO,Jorge Eduardo 34187XXX CATAMARCA

190. RUEDA,Gonzalo Nicolas 35286XXX CATAMARCA

191. RUGANI,Santiago Amilcar 39008XXX CATAMARCA

192. RUSSO,Bruno Heber 29917XXX CATAMARCA

193. SAADI,Maria Guadalupe 29651XXX CATAMARCA

194. SALADO,Samanta Tatiana 37164XXX CATAMARCA

195. SANCHEZ,Ayrthon Isaac 34187XXX CATAMARCA

196. SANCHEZ,Iris Mariana 36347XXX CATAMARCA

197. SANTANDER ROJAS,Martin Rodrigo 33377XXX CATAMARCA

198. SANTILLAN,Alejandra Gabrielle 34783XXX CATAMARCA

199. SANTOS,Veronica Judith 35107XXX CATAMARCA

200. SARQUIS,Mara Yasmin 32929XXX CATAMARCA

201. SECO,José Luis 33376XXX CATAMARCA

202. SECO,Pablo Yamil 35388XXX CATAMARCA

203. SILVA,German Gonzalo 32282XXX CATAMARCA

204. SILVA,Karen Micaela 39012XXX CATAMARCA

205. SISTERNA,Hugo Fernando 29445XXX CATAMARCA

206. SORIA KROHN,Juan Gabriel Marcelo 37089XXX CATAMARCA

207. SOSA,Debora Fernanda 32628XXX CATAMARCA

208. STAMPONE,Vanina Anahi 29594XXX CATAMARCA

209. TEJEDA,Noelia del Valle 31037XXX CATAMARCA

210. TOLEDO,Maria Belen 31646XXX CATAMARCA

211. TOMASSI,Carla Antonella 35615XXX CATAMARCA

212. VALDEZ,Silvia Alicia 37164XXX CATAMARCA

213. VALDIVIEZO,Christian Roman 33733XXX CATAMARCA

214. VARELA,Débora Anahí 35286XXX CATAMARCA

215. VARELA,Nicolas Sebastian 31736XXX CATAMARCA

216. VEGA,Maria Virginia 34129XXX CATAMARCA

217. VENTURINI QUIROGA,Gaston 34029XXX CATAMARCA

218. VERGARA,Alejandra Judith 29259XXX CATAMARCA

219. VERÓN,Viviana Valeria 31691XXX CATAMARCA

220. VICENS,Fany Gisela 39806XXX CATAMARCA

221. VICENS,Janet Fabiana 37632XXX CATAMARCA

222. VILDOZA,Ivo Lionel 36844XXX CATAMARCA

223. VILLAFAÑE,Guillermo Federico 33819XXX CATAMARCA

224. VIVANCO,Melisa del Valle 36844XXX CATAMARCA

225. WAYAR ALVAREZ,Ana Laura 41475XXX CATAMARCA

226. YADON,Juan Manuel 30474XXX CATAMARCA

227. YAPURA,Nahir Petrona Carmen 32328XXX CATAMARCA

228. ZALAZAR,Erika Lorena 30949XXX CATAMARCA

229. ZAMBON QUIROGA,Maria de los Angeles 34724XXX CATAMARCA

230. ZUCCON,Pedro Fabricio 31398XXX CATAMARCA

231. ZURITA,Yanina Alejandra 33260XXX CATAMARCA