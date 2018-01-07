Procrear Joven: más de 200 catamarqueños seleccionados

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó este domingo en la web www.argentina.gob.ar/procrear/ahorrojoven la nómina de los nombres de los 40.000 beneficiados de la línea ProCreAr Ahorro Joven.
El programa que apunta a jóvenes de entre 18 y 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para poder acceder al crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, y pagando una cuota igual o inferior a un alquiler.
El Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó que la línea ProCreAr Ahorro Joven se trata de "una iniciativa de inclusión financiera, destinada a los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda; una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales de nuestros jóvenes”.
“Con los créditos UVAs acompañamos a un tercio de las familias argentinas para que puedan acceder a una vivienda propia, y hoy estamos felices de anunciar los 40 mil jóvenes que se suman a ese sueño de tener una casa”, declaró Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.
La provincia con mayor cantidad de cupos adjudicados fue Buenos Aires, con 17.735 beneficiarios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.616; Santa Fe, con 3.270; y Córdoba, con 2.243. En tanto, en Catamarca fueron 231 los jóvenes seleccionados.
Catamarqueños seleccionados
1. ABALLAY,Gustavo Andres 33289XXX CATAMARCA
2. ACESOL,Jorge Alejandro 37168XXX CATAMARCA
3. ACUÑA,Nicolás 33695XXX CATAMARCA
4. AGUERO,Mariano German 33049XXX CATAMARCA
5. AGUIRRE,Candela Sofia 39014XXX CATAMARCA
6. ALAMO BERGER,Mariano Andres 37164XXX CATAMARCA
7. ALONSO,Exequiel Gonzalo 35500XXX CATAMARCA
8. ALVAREZ MORALES,Maria Belen 34492XXX CATAMARCA
9. ALVAREZ,Andrea Soledad 29917XXX CATAMARCA
10. ALVAREZ,Angel Pablo Rodrigo 34011XXX CATAMARCA
11. ALVAREZ,Pablo Martin 30319XXX CATAMARCA
12. ANDRADA,Iris Liana 29624XXX CATAMARCA
13. ANGELINA,Jorge Ignacio 38626XXX CATAMARCA
14. ANGELINA,Raul Leandro 39996XXX CATAMARCA
15. ANGELINA,Ricardo Valentin 36844XXX CATAMARCA
16. ANGERA,Juan Martin 30669XXX CATAMARCA
17. ARANDA,Marcos Dario 31498XXX CATAMARCA
18. AREVALO CAPILLA, Carlos Adrian 30676XXX CATAMARCA
19. ARGAÑARAZ,Gabriela Soledad 35201XXX CATAMARCA
20. ARREGUEZ,Jorge Luis 32027XXX CATAMARCA
21. AVILA,Cristian Exequiel 37307XXX CATAMARCA
22. AVILA,Diego Fernando 34129XXX CATAMARCA
23. AYALA,Carlos Rolando 28796XXX CATAMARCA
24. AYBAR,Nilce Romina 34094XXX CATAMARCA
25. BAIGORRI,Luciana Judit 32027XXX CATAMARCA
26. BALDIVIESO,Paula Andrea 32051XXX CATAMARCA
27. BALLATO,Leandro Elian 33188XXX CATAMARCA
28. BALOCCO,Paola Mariela 31310XXX CATAMARCA
29. BARRIONUEVO,Maria Cecilia 31543XXX CATAMARCA
30. BARRIONUEVO,Maria Eugenia 31543XXX CATAMARCA
31. BARRIONUEVO,Melissa Daiana 34029XXX CATAMARCA
32. BARRIONUEVO,Norma Romina 30058XXX CATAMARCA
33. BARRIONUEVO,Sabrina Giselle 36844XXX CATAMARCA
34. BARROS,CHRISTIAN ORLANDO 29845XXX CATAMARCA
35. BARROS,Luis Agustin 37089XXX CATAMARCA
36. BAZAN COSTILLA,Luciana Evangelina 37089XXX CATAMARCA
37. BAZAN,Mirian del Valle 37306XXX CATAMARCA
38. BERNARDEZ,Jorge Patricio 35500XXX CATAMARCA
39. BIANCATO,Gabriela Carolina 33538XXX CATAMARCA
40. BIENATI,Melanie Isolina 39015XXX CATAMARCA
41. BLAS,Maria Soledad 34668XXX CATAMARCA
42. BOGGIO,Maria Lourdes 33695XXX CATAMARCA
43. BOKER,Oscar Alejandro 29802XXX CATAMARCA
44. BORREDA,Maria Emilia 29917XXX CATAMARCA
45. BOTTEGA,Jose Ignacio 36302XXX CATAMARCA
46. BREY,Javier Leonel 29887XXX CATAMARCA
47. BURGOS,Cinthya del Carmen 39015XXX CATAMARCA
48. BURGOS,Dionel Pedro Nadir 34012XXX CATAMARCA
49. BUSTAMANTE,Lihuen Yoseli 33565XXX CATAMARCA
50. BUSTOS ACOSTA,Yesica Ines 29651XXX CATAMARCA
51. CABEZA,Julia Dalila 33326XXX CATAMARCA
52. CABRERA,Carola Isolina 31310XXX CATAMARCA
53. CAICEDO,Diego Raul 32328XXX CATAMARCA
54. CARDOZO,Carlos Javier 30375XXX CATAMARCA
55. CARREÑO REYES,Mario Ivan 36347XXX CATAMARCA
56. CARRERAS,Melisa Isabel 32628XXX CATAMARCA
57. CARRIZO,Constanza Anahi 36792XXX CATAMARCA
58. CARRIZO,Nelson Emmanuel 32264XXX CATAMARCA
59. CARRIZO,Yanina del Valle 32282XXX CATAMARCA
60. CARULLI,Karina Soledad 31551XXX CATAMARCA
61. CASAS,Maria Belen 33937XXX CATAMARCA
62. CASIMIRO,SILVIO ANTONIO 31888XXX CATAMARCA
63. CASTILLO,Fernando Nicolas 32027XXX CATAMARCA
64. CASTRO,Cinthia Analuz 30528XXX CATAMARCA
65. CASTRO,Ivan Ismael 37164XXX CATAMARCA
66. CATIVA,Gabriel Antonio 33660XXX CATAMARCA
67. CENTENO,Daiana Micaela 38627XXX CATAMARCA
68. CERDAN,Melisa Antonella 38754XXX CATAMARCA
69. CHAILE,Veronica Vanesa 30307XXX CATAMARCA
70. CHEVERRIER,Ivan Matias 38225XXX CATAMARCA
71. CHOCOBAR,Cynthia Natalia 29998XXX CATAMARCA
72. CHUMBITA,Marcos Antonio 29972XXX CATAMARCA
73. CISTERNAS,Eduardo Exequiel 38224XXX CATAMARCA
74. CONTRERAS,Miguel ANGEL 29259XXX CATAMARCA
75. CORDERO,Veronica Anahi 30007XXX CATAMARCA
76. CORDOBA ,Jorge Luis 31412XXX CATAMARCA
77. CORDOBA,Camila Ayelen 40926XXX CATAMARCA
78. CORIA FERNANDEZ,Virginia Micaela 37740XXX CATAMARCA
79. CORONEL,Maria Virginia 34187XXX CATAMARCA
80. CORTEZ,Silvina Ianina 29703XXX CATAMARCA
81. DEL PRADO,Federico Gaston 36426XXX CATAMARCA
82. DEL RIVERO,Yesica Debora 35201XXX CATAMARCA
83. DIAZ CANTARELL,Luis Raul 30656XXX CATAMARCA
84. DIAZ VERGARA,Natalia Lucia 32628XXX CATAMARCA
85. DIAZ,Giuliana Micaela 35833XXX CATAMARCA
86. DIAZ,Lighuen 37307XXX CATAMARCA
87. EGEA,Debora Mariana 34927XXX CATAMARCA
88. ESCALANTE,Marcos Esteban 32747XXX CATAMARCA
89. ESPECHE PAZ,Franco Mauricio 34129XXX CATAMARCA
90. ESTEINOU,Maria del Rosario 33758XXX CATAMARCA
91. FERREYRA,Maria Emilia 33360XXX CATAMARCA
92. FERREYRA,Maria Eugenia 30949XXX CATAMARCA
93. FIGUEROA BUSTAMANTE,Teresita Macarena 32298XXX CATAMARCA
94. GALLARDO ASEN,Rocio del Milagro 33657XXX CATAMARCA
95. GARAY,Violeta Soledad 29452XXX CATAMARCA
96. GERHARDT,Mariana Lis 30207XXX CATAMARCA
97. GERVASONI,Pablo Matias 33360XXX CATAMARCA
98. GOMEZ,Gabriel Fernando 31374XXX CATAMARCA
99. GONZALEZ,Maria Eugenia 37658XXX CATAMARCA
100. GORDILLO REINALDE,Pablo Exequiel 35934XXX CATAMARCA
101. GORDILLO,Natalia Soledad 30207XXX CATAMARCA
102. GRIMA,Jimena del Valle 30949XXX CATAMARCA
103. GUEVARA,Ivan Anibal 33360XXX CATAMARCA
104. GUTIERREZ,Natalia Noemi 32681XXX CATAMARCA
105. HERRERA,Brenda Mariana 34029XXX CATAMARCA
106. HERRERA,Jorge Omar 31249XXX CATAMARCA
107. HERRERA,Melisa Antonella 32681XXX CATAMARCA
108. HUAMANTICA PAREJA,Javier 94211XXX CATAMARCA
109. IBAÑEZ,Raul Adrian 28928XXX CATAMARCA
110. IPHAIS,Federico Augusto 40616XXX CATAMARCA
111. ISASMENDI,Sergio David 31216XXX CATAMARCA
112. JADRA,Alejandra Belen 30473XXX CATAMARCA
113. JUAREZ,Elida Gabriela 31544XXX CATAMARCA
114. LEGUIZAMON,Florencia Raquel 38669XXX CATAMARCA
115. LENCINA BUSTAMANTE,Andrea Miren 36348XXX CATAMARCA
116. LOPEZ ARJONA,Rita Nair 33695XXX CATAMARCA
117. LOPEZ,Dora Evangelina 29821XXX CATAMARCA
118. LOPEZ,Fatima Elizabeth 35566XXX CATAMARCA
119. LOPEZ,Hugo Mauricio 34443XXX CATAMARCA
120. LOPEZ,Maria Fernanda 35087XXX CATAMARCA
121. LOPEZ,Walter Ariel 32681XXX CATAMARCA
122. LUJAN,Facundo Nahuel 33889XXX CATAMARCA
123. MACIAS,Oscar Alexis 31814XXX CATAMARCA
124. MARCHETTI,Ana Laura 31037XXX CATAMARCA
125. MARTINEZ ROSSITER,Maria Eugenia 35500XXX CATAMARCA
126. MARTINEZ,Facundo Nicolas 35269XXX CATAMARCA
127. MARTINEZ,Sebastian 35201XXX CATAMARCA
128. MARUELLI,Cecilia Andrea 32862XXX CATAMARCA
129. MASCAREÑO VARAS,Tamara Luisina 32282XXX CATAMARCA
130. MATORRAS,Ornella Ludmila 30984XXX CATAMARCA
131. MAYORGA,Mario Ernesto 33550XXX CATAMARCA
132. MAZZUCCO,Ezequiel Jose 33699XXX CATAMARCA
133. MELENDEZ,Ana Soledad 30207XXX CATAMARCA
134. MELNIK,Antonella 30805XXX CATAMARCA
135. MICOSSI MEDINA,Maria Lucrecia 32628XXX CATAMARCA
136. MIRANDA ACEVEDO,Antonio Domingo 30032XXX CATAMARCA
137. MORALES,Cintia Viviana 30462XXX CATAMARCA
138. MORALES,Daniela Del Cármen 36504XXX CATAMARCA
139. MORENO,Maria Daniela 40961XXX CATAMARCA
140. MUÑOZ,Lourdes Anahi 36844XXX CATAMARCA
141. NANNI,Lautaro Nicolas 41015XXX CATAMARCA
142. NAVARRO,Laura Elizabeth 36029XXX CATAMARCA
143. NIETO,Maria Esther 30375XXX CATAMARCA
144. NIEVA ,Julio Ricardo 31249XXX CATAMARCA
145. NIEVA,German Gonzalo 34716XXX CATAMARCA
146. NIEVA,Maria Laura 36928XXX CATAMARCA
147. NIEVA,Nehuen Emanuel 37307XXX CATAMARCA
148. NIEVA,Rodrigo Julian 35518XXX CATAMARCA
149. NIEVA,Solange Noelia 41157XXX CATAMARCA
150. NIEVAS ESPINDOLA,Ivan Jeremias 33360XXX CATAMARCA
151. NORIEGA,Pablo German 30504XXX CATAMARCA
152. NUÑEZ,Rosa Araceli 37467XXX CATAMARCA
153. OGAS,Ivan Maximiliano 35201XXX CATAMARCA
154. OLARTE,Yanina Soledad 31401XXX CATAMARCA
155. OLMEDO,Javier Orlando 37642XXX CATAMARCA
156. OLVEIRA LURASCHI,Juan Manuel 34029XXX CATAMARCA
157. ONTIVERO,Emanuel 39013XXX CATAMARCA
158. ORELLANA,Karen Janet 34777XXX CATAMARCA
159. ORIHUELA,Eduardo Ricardo 30676XXX CATAMARCA
160. ORTEGA,Willian Ivan 29837XXX CATAMARCA
161. PAREDES ROLDAN,Martin German 38627XXX CATAMARCA
162. PAREDES TOLOTTI,Matias Emmanuel 33695XXX CATAMARCA
163. PEREZ,Maria Emilia 33030XXX CATAMARCA
164. PEREZ,Pablo Federico 41618XXX CATAMARCA
165. PERRICONE,Ariel Fernando 32282XXX CATAMARCA
166. PONCE,Raul Silverio 31126XXX CATAMARCA
167. PONCE,Rodrigo Exequiel 34323XXX CATAMARCA
168. PONCE,Soledad del Mar 32415XXX CATAMARCA
169. PORTERO,Maximiliano 32201XXX CATAMARCA
170. PUENTEDURA,Maria Pia 34159XXX CATAMARCA
171. QUINTEROS,Ana Raquel 35054XXX CATAMARCA
172. QUINTEROS,Hector Victor Heber 30330XXX CATAMARCA
173. QUINTEROS,Julio Ricardo 34943XXX CATAMARCA
174. RAMON,Mario Alejandro 31338XXX CATAMARCA
175. RE,Maria Belen 29926XXX CATAMARCA
176. REALES,Nestor Julian 35248XXX CATAMARCA
177. REARTES,Miguel Exequiel 30032XXX CATAMARCA
178. REPELE,Maria Paula 34186XXX CATAMARCA
179. REYNOSO,Mayra Marcela 37307XXX CATAMARCA
180. RICHARD,Pablo Ivan 32681XXX CATAMARCA
181. RIZO,Alexis Sebastian 35201XXX CATAMARCA
182. ROBLEDO,Luis Nahuel 35565XXX CATAMARCA
183. ROBLES,Mauro Andres 34668XXX CATAMARCA
184. RODRIGUEZ,Maria Paula 36794XXX CATAMARCA
185. ROJO,Diego Exequiel 35201XXX CATAMARCA
186. ROMANO,Lorena Ayelen 37842XXX CATAMARCA
187. ROMERO MOYA,Luciana del Valle 35934XXX CATAMARCA
188. ROMERO PALAVECINO,Emanuel Rosario del Valle 34783XXX CATAMARCA
189. ROMERO,Jorge Eduardo 34187XXX CATAMARCA
190. RUEDA,Gonzalo Nicolas 35286XXX CATAMARCA
191. RUGANI,Santiago Amilcar 39008XXX CATAMARCA
192. RUSSO,Bruno Heber 29917XXX CATAMARCA
193. SAADI,Maria Guadalupe 29651XXX CATAMARCA
194. SALADO,Samanta Tatiana 37164XXX CATAMARCA
195. SANCHEZ,Ayrthon Isaac 34187XXX CATAMARCA
196. SANCHEZ,Iris Mariana 36347XXX CATAMARCA
197. SANTANDER ROJAS,Martin Rodrigo 33377XXX CATAMARCA
198. SANTILLAN,Alejandra Gabrielle 34783XXX CATAMARCA
199. SANTOS,Veronica Judith 35107XXX CATAMARCA
200. SARQUIS,Mara Yasmin 32929XXX CATAMARCA
201. SECO,José Luis 33376XXX CATAMARCA
202. SECO,Pablo Yamil 35388XXX CATAMARCA
203. SILVA,German Gonzalo 32282XXX CATAMARCA
204. SILVA,Karen Micaela 39012XXX CATAMARCA
205. SISTERNA,Hugo Fernando 29445XXX CATAMARCA
206. SORIA KROHN,Juan Gabriel Marcelo 37089XXX CATAMARCA
207. SOSA,Debora Fernanda 32628XXX CATAMARCA
208. STAMPONE,Vanina Anahi 29594XXX CATAMARCA
209. TEJEDA,Noelia del Valle 31037XXX CATAMARCA
210. TOLEDO,Maria Belen 31646XXX CATAMARCA
211. TOMASSI,Carla Antonella 35615XXX CATAMARCA
212. VALDEZ,Silvia Alicia 37164XXX CATAMARCA
213. VALDIVIEZO,Christian Roman 33733XXX CATAMARCA
214. VARELA,Débora Anahí 35286XXX CATAMARCA
215. VARELA,Nicolas Sebastian 31736XXX CATAMARCA
216. VEGA,Maria Virginia 34129XXX CATAMARCA
217. VENTURINI QUIROGA,Gaston 34029XXX CATAMARCA
218. VERGARA,Alejandra Judith 29259XXX CATAMARCA
219. VERÓN,Viviana Valeria 31691XXX CATAMARCA
220. VICENS,Fany Gisela 39806XXX CATAMARCA
221. VICENS,Janet Fabiana 37632XXX CATAMARCA
222. VILDOZA,Ivo Lionel 36844XXX CATAMARCA
223. VILLAFAÑE,Guillermo Federico 33819XXX CATAMARCA
224. VIVANCO,Melisa del Valle 36844XXX CATAMARCA
225. WAYAR ALVAREZ,Ana Laura 41475XXX CATAMARCA
226. YADON,Juan Manuel 30474XXX CATAMARCA
227. YAPURA,Nahir Petrona Carmen 32328XXX CATAMARCA
228. ZALAZAR,Erika Lorena 30949XXX CATAMARCA
229. ZAMBON QUIROGA,Maria de los Angeles 34724XXX CATAMARCA
230. ZUCCON,Pedro Fabricio 31398XXX CATAMARCA
231. ZURITA,Yanina Alejandra 33260XXX CATAMARCA