Se identificó el cuerpo del joven hallado en el río del Valle

Se trata de Nahuel Rojas, un joven de 25 años que trabajaba limpiando vidrios en las esquinas o realizando changas de albañilería.

Este mediodía en la Morgue Judicial se le practicó la autopsia para dar con los motivos que causaron su deceso. Mientras, sus familiares conmocionados por tan triste noticia, aún esperan los resultados de la autopsia.

Según dichos de su tío, quien lo vió por última vez la tarde del día de ayer “Él se fue de casa con un pibito y con un tachito y un secador, y después no sé si se juntó con alguien más, no sé (…) En el río estuvo con este pibito que lo tiene ahora la Policía, no sé cómo se llama”.

En la zona se realizaron durante esta mañana rastrillajes por parte del fiscal Luis Baracat y policías de la División Homicidios.