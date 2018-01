Fue a denunciar a su ex por impedirle acercarse a su hijo y lo acusaron de abuso sexual

El paseo General Navarro, más conocido como La Alameda, fue el escenario de un drama familiar que terminó en denuncia y contradenuncia. Ahora, ambas partes involucradas son vigiladas por la policía por orden judicial.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio informaron que el hecho tuvo lugar en las últimas horas en el paseo público referido, cuando la madre de un niño -los datos personales se reservan- se encontraba junto a este y otros familiares en el sector de juegos del lugar.

En un momento determinado, pasó el padre biológico del pequeño -de quien la madre se encuentra separada- quien, al ver al niño, se acercó a saludarlo, según él mismo contó en la denuncia que radicó luego en el Precinto Judicial N 5, pero no se lo permitieron.

La presencia del padre del niño en el lugar originó una discusión entre las partes, en la que según denunciaron, también los familiares del pequeño fueron amenazados.

Denuncia y contradenuncia

Tras el desorden en La Alameda, el padre del chico se dirigió al precinto judicial y denunció a su ex pareja y su ex cuñado no solo por impedimento de contacto con su hijo, sino también porque fue amenazado.

Cuando el denunciante se encontraba en la judicial, arribaron los otros implicados; es decir, la madre del niño, su hermano, quienes a su vez, radicaron una denuncia en contra del padre del niño por abuso infantil.

Al entrevistarse con los investigadores, la mujer les habría dicho que su hijo no se quiso acercar a su padre porque hace poco tiempo, cuando estuvo a solas con él, este le habría realizado tocamientos impúdicos. Hecho que, según indicó, había denunciado oportunamente y “volvía a hacerlo ahora”.

Luego de los dichos de la mujer, los investigadores pusieron en conocimiento del hecho al fiscal Baracat, quien impartió las directivas a seguir. Entre ellas, la realización de distintas pericias y que, en forma preventiva, la policía realizara recorridos en los domicilios de las partes. Además, se impuso al padr, medidas de restricción de acercamiento.