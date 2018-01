Luego de sus shows en abril, Ricky Martin volverá a Las Vegas con 12 fechas. Para ponerle pimienta al regreso, el cantante puertorriqueño recordó el desnudo que hizo en el video inicial de esas presentaciones.

“A moment in Vegas…! ¡We are back to Vegas!”, escribió en Instagram junto a una imagen hot del desnudo luego de darse una ducha. ¡Y sus fans ¡enloquecieron!

El primer show será el 15 de marzo, y el último el 3 de junio, en el Park Theater.