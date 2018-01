Para la CGT, la inflación fue del 27% en 2017

La CGT difundió este jueves su informe de estadísticas que arrojó una inflación de 2,7% en diciembre por lo que la suba de precios registrada por la central obrera en todo 2017 trepó al 27,12%.

En lo que respecta a la canasta básica, el aumento llegó al 1,4% en el último mes del año.

De acuerdo al informe del observatorio de datos económicos y sociales de la CGT, en diciembre de 2017 una persona necesitó 2.357 pesos para no ser indigente lo que da un total de 77,51 pesos por día. En tanto, según la central obrera un adulto necesitó de 5.451 pesos para no ser pobre.

En lo que respecta a los ingresos familiares, una familia tipo precisó de 7.355 pesos para no caer en la indigencia, mientras que para no ser pobre en diciembre pasado una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó unos 16.547 pesos para no ser pobre.