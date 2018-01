Bajaron a Los Manseros de la cartelera de Cosquín

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, confirmó este miércoles que Los Manseros Santiagueños no estarán en la edición 2018 del Festival Nacional de Folclore.

Musso explicó a Cadena 3 que se debió a un incumplimiento por parte del grupo "a la palabra empeñada" sobre su exclusividad en la región.

"Será así puesto que se había llegado a un acuerdo. Se dio la palabra que no se iba a tocar en ninguna localidad cercana. Esto fue consultado varias veces. Ellos dijeron que no iban a tocar en otro lugar cercano y nos enteramos por una publicidad que iban a estar en Santa María de Punilla, ubicada a 20 cuadras", dijo.

"No lo vamos a incluir en nuestra grilla porque creemos que la palabra vale y a este festival lo tenemos que cuidar entre todos. Si Los Manseros deciden tocar en Santa María no estarán en Cosquín", agregó el intendente.

El popular grupo folclórico se iba a presentar en Cosquín el jueves 25 de enero junto al Chaqueño Palavecino.

Según confirmó Karina Paz, hija de Onofre y representante del grupo, no tenían nada firmado con la organización del Festival de Cosquín, aunque sí con el de Santa María de Punilla. "Esto fue un mal entendido. No estamos al tanto de los problemas entre los festivales. En otros años hemos actuado en lugares cercanos y nunca se nos habló de exclusividad. Ahora, el contrato firmado es con Punilla y no con Cosquín", dijo.

Luego de la polémica que se generó por la decisión de los organizadores de Cosquín, de bajar de la grilla a Los Manseros Santiagueños, Onofre Paz dio su respuesta.

Uno de los líderes de la agrupación santiagueña criticó duramente a la organización del Festival Nacional de Folclore de Cosquín por haberlos bajado tras no acogerse a un contrato de exclusividad "de palabra".

Fue así que Paz calificó de caprichoso al intendente local Gabriel Musso.

"Tengo entendido que hay otros artistas -Luciano Pereyra- que actúan en otros festivales y no le han hecho problemas. El año pasado lo hicimos y no hubo problemas. Ellos quieren exclusividad. El señor intendente se ha puesto en caprichoso", continuó.

"No podemos perder dos trabajos por uno. Nosotros no vivimos de Cosquín. Los Manseros nunca se metieron en política. Soy cortante para estas cosas cuando veo un mal entendido así, cuando se ponen en caprichosos. No salimos de Cosquín", agregó Paz.

"No sé si nunca más voy a actuar en Cosquín, mientras esté esta comisión", enfatizó.

