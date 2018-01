Sáenz: “Este es un gobierno que no abandona el compromiso que hizo en 2011”

La semana pasada, el Gobierno hizo entrega de módulos habitacionales ejecutados por la Secretaría de la Vivienda en el departammento Belén. En dicha oportunidad, el secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, destacó que a pesar de la compleja situación económica, la Provincia continúa avanzando en la realización de obra pública con gran impacto social.

En ese sentido, sotuvo que el Gobierno, “a pesar de las circunstancias desfavorables, no abandona a las familias y no abandona ese compromiso inicial que hizo en el 2011, cuando asumió nuestro gobierno, de estar y acompañar a quienes más lo necesitan. Es una bandera de nuestro gobierno que no la vamos a abandonar ni aunque vengan momentos de mayor dificultad a la que hoy estamos viviendo”, sostuvo.

Sáenz remarcó que “el 2017 ha sido un año complicado, duro , difícil, donde las condiciones económicas han cambiado y han afectado sobremanera a miles de familias catamarqueñas y también a nuestro gobierno, no obstante el camino que ha elegido la Gobernadora es no recortar los recursos vinculados a la realización de obra pública con un alto impacto social como lo son por ejemplo la realización de viviendas para personas de escasos recursos”.

Por último, ponderó que los módulos habitacionales que ejecuta la Secretaría, “generan empleo en los lugares donde se construyen, generan también una pequeña ganancia para el empresario que la realiza y alimentan una microeconomía que queda y vuelve al pueblo más allá de la familia.