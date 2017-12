Mirá las series y películas llegarán a Netflix en enero

Los usuarios de Netflix ya pueden conocer todo lo que plataforma de contenidos por streaming y on demand depara para enero 2018.

Series

1 de enero

El Ministero del Tiempo (T3)

Cuando habla el corazón (T1 a 4)

Gotham (T3)

Weeds (T1 a 8)

10 de enero - Sin senos no hay paraíso (T2)

12 de enero - Grimm (T6)

18 de enero - Homeland (T6)

28 de enero - El misterio del tiempo (T3)

30 de enero - Black Sails (T4)

Originales de Netflix

1 de enero - Lovesick (T3)

5 de enero - Dirk Gently, agencia de investigaciones holísticas (T2)

5 de enero

Comedians in cars getting coffee collections

Devilman Crybaby (Anime)

8 de enero - Stark Trek: Discovery (T1) (Capítulos semanales)

12 de enero - Descolocados (Parte 2)

18 de enero - Dinastía (T1) (Capítulos semanales)

19 de enero - Grace and Frankie (T4)

19 de enero - Van Helsing (T2)

19 de enero - Drug lords (T1)

23 de enero - Black lightning (T1) (Capítulos semanales)

26 de enero - Día a Día (T2)

30 de enero - Retribution (T1)

Películas

1 de enero

Abzurdah

El último rey de Escocia

Super dark times

La oscuridad

Desmadre de padre

Almost Christmas

Heartthrob

2 de enero - Mustang Island

3 de enero - Alicia a través del espejo

7 de enero - La Bruja

11 de enero - Good Time

15 de enero

Whiplash

Las sufragistas

13 de enero

Grimsby Agente contrainteligente

Resucitado

Rock the Kasbah

19 de enero

Dioses de Egipto

The Open House

28 de enero

Warcraft: El origen

Es la jefa

29 de enero - La Llamada

Originales de Netflix

12 de enero - El rey de la polca

19 de enero - The open house

26 de enero - Un gesto estúpido e inútil

Documentales y especiales

1 de enero

El me nombró Malala

Treasures from the Wreck of the Unbelievable

AlphaGo

Functional Fitness

Maddman: The Steve Madden Story

8 de enero - The Untold Tales of Armistead Maupin

9 de enero- Alien Contact: Outer Space

10 de enero

On Yoga The Architecture of Peace

Alejandro Riaño: Especial de Stand Up

12 de enero

The Man Who Would Be Polka King

Somebody Feed Phil Somebody Feed Phil

Tom Segura: Disgraceful

15 de enero - Unrest

17 de enero - Arango y Sanint: Ríase el show

24 de enero - Ricardo Quevedo: Hay gente así

26 de enero - Dirty Money T1

29 de enero - The Force

Documentales originales de Netflix

1 de enero - La manzana de Eva

5 de enero- Rotten

Kids

1 de enero

Justicia Joven (T1 y 1)

Power Ranger: Ninga Steel (T1)

15 de enero

Seven and me Annie

19 de enero- Trolls: ¡No pierdas el ritmo! (T1)

23 de enero - Ponte en mi lugar

26 de enero

Las aventuras del gato con botas (T6)

Llama Llama (T1)

30 de enero - Super Wings (Temporada 2)

31 de enero - Buscando a Dory