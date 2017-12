Vive encerrada junto a sus hijos por miedo a su ex a quien ya denunció quince veces

P.V.G. tiene 30 años de edad y durante ocho años estuvo en pareja con el padre de sus hijos, A.I.Y. Hoy, teme por su vida y la de los niños, por lo que junto a su madre viven encerrados en una vivienda del norte de la Capital.

De acuerdo a lo expresado por la mujer, se cansó de denunciar a su ex por hechos de violencia tanto física como verbal y psicológica. Sin embargo el acusado sigue en libertad y acecha su domicilio.

El hecho más reciente fue denunciado a principio de esta semana. Según pudo conocer este diario, la mujer recibió un llamado telefónico de parte de su ex pareja, quien amenazó con que iría a su casa y la mataría a ella y a toda la familia . “No te voy a dejar tranquila”, habría manifestado el sujeto y cortó.

En horas de la noche, el sujeto se presentó en el domicilio y le exigía a la mujer que saliera de la vivienda, donde ya dormían sus hijos y su madre. Como la víctima se negó, el sujeto comenzó a realizar disturbios, por lo que la mujer llamó a la policía, pero al acudir la patrulla el violento ya no estaba. Siempre según el relado de la víctima, apenas la policía se marchó de su casa, su ex le envió mensajes y le dijo que iba a volver, que no le importaba nada, que la mataría a ella y a toda la familia.

Ella le recordó que tenía restricciones de acercarse a la vivienda a su familia, que llamaría a la policía, pero este le respondió que “no me importa nada”.

P.V.G. contó que esta es la decimoquinta denuncia que le realiza a su ex pareja por estos episodios. Que ya en cuatro oportunidades estuvo detenido por agresiones físicas y amenazas, pero que apenas recupera la libertad vuelve a buscarla, amenazarla y agredirla.

“Solo le pido por favor a la justicia o a quien corresponda que tome alguna medida en contra de mi acusado, ya que no es vida esta situación y le tengo mucho miedo”, expresó la mujer al realizar la nueva denuncia judicial en el Precinto Octavo.

Asimismo, la mujer recordó que vive junto a su madre y a sus hijos atemorizados, encerrados bajo llave.

Golpes

Otro caso de violencia machista fue el sufrido M.C. de 25 años de edad, a quien su pareja, con quien convive R.M.E., luego de mantener una discusión, la golpeó en la cabeza, produciéndole lesiones. Tras el ataque, el sujeto se fugó de la vivienda. Al arribar la policía, la mujer estaba sola y golpeada por lo que los uniformados convocaron una ambulancia del SAME, cuyos médicos asistieron a la víctima. Finalmente, la mujer se dirigió a la policía judicial del barrio Los Ceibos y denunció el ataque. Fuentes consultadas indicaron que esta no sería la primera vez en la que la joven denuncia a su pareja por violencia contra su persona.