La gobernadora Lucía Corpacci concretó una nueva entrega de viviendas, y remarcó que su política es ceder las obras apenas están concluidas, sin ninguna especulación electoral, porque “las obras no están hechas para ganar elecciones, sino para que ustedes vivan mejor”. Además, expresó su deseo de que se produzca la reactivación económica que el Gobierno nacional prometió que iba a producirse.

En esta ocasión entregó un total de 48 nuevas viviendas para familias del departamento Belén, que están distribuidas en la Ciudad de Belén, Londres, San Fernando y Hualfín. Además, la mandataria destacó los avances de la obra de la Ruta 60 que une Belén con Andalgalá.

Corpacci inició las actividades en la Ciudad de Belén, en el Barrio Virgen del Valle, donde se realizó el primer acto con la entrega de trece soluciones habitacionales, que cuentan en todos los casos con salón comedor, un dormitorio y un baño; además de las cinco viviendas rurales que le correspondieron a familias de la localidad de Londres.

Luego se dirigió hacia el norte del departamento, y se realizó un nuevo acto en la localidad de San Fernando. Allí entregó quince viviendas rurales, y anunció la construcción de siete viviendas más de similares características, con cocina comedor, baño y dos habitaciones con amplias dimensiones de construcción, adaptadas al paisaje natural del lugar.

Finalmente, visitó la localidad de Hualfín, en donde fue recibida por el intendente Marcelo Villagrán, y entregó viviendas a otras cinco familias que pasarán el Año Nuevo en su flamante hogar.

Reactivación

Al hacer uso de la palabra, la gobernadora expresó su deseo de que la situación por la que atraviesa el país mejore: “Esperemos que el país se recupere y la reactivación económica tan prometida llegue y la podamos ver y disfrutar, porque soy plenamente consciente de lo difícil que ha sido este año para todos. Es difícil para los vecinos cuando les llega el aumento de la tarifa de la luz, el gas, cuando el combustible es más caro; pero así como es difícil para ustedes también lo es para nosotros, porque el combustible que necesitamos para las ambulancias en los hospitales y para los móviles es más caro, porque la luz que pagamos también es más cara”.

La jefa de Estado destacó sin embargo que “aún así los catamarqueños hemos logrado pasar este año de una manera que a mí me hace sentir orgullosa, porque en vez de sacarnos cosas en cara o pelearnos, entendimos que tenemos que trabajar juntos; entendimos que el mejor modo de trabajar en momentos difíciles es darnos la mano y tirar todos del carro para el mismo lado, porque en el medio está la gente, que es a quien nosotros necesitamos dar respuestas”.

Fuera de campaña

Al entregar estas viviendas, Corpacci destacó que estas se otorgan muy lejos de alguna campaña electoral. Corpacci comentó que “yo me río a veces porque cuando estamos cerca de la campaña y entregamos viviendas nos dicen que es por la campaña, y la verdad es que nuestra política es ‘vivienda terminada, vivienda entregada’, no importa qué altura del año sea, no importa si hay elecciones o no hay elecciones: las obras están hechas para ustedes”.