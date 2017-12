Boqueteros ingresaron a un corralón y se robaron un jugoso botín de 450 mil pesos

Un comerciante de la zona sur de la ciudad fue víctima de un cuantioso robo en las últimas horas. El o los delincuentes sortearon una tapia de aproximadamente dos metros de altura y tras realizar un boquete se alzaron con la suma de 450 mil pesos, dinero que el propietario guardaba en el interior del local.

LA UNION pudo saber de fuentes judiciales, que en el Precinto Judicial N 9, un hombre de 71 años de edad, quien se identificó como Martín Chasampi denunció haber sido víctima de un ilícito.

De acuerdo a su relato, el denunciante dijo ser propietario de un comercio que gira bajo el nombre de fantasía “Corralón Ruta 38”, sito en el barrio Sussex, al lado de la estación de servicio sobre la mencionada ruta y que minutos después de las ocho de la mañana, al presentarse a trabajar como todos los días, advirtió que había un boquete en la pared que da al fondo.

Presintiendo haber sido víctima de los delincuentes, el hombre se dirigió rápidamente a otro sector del corralón, donde guardaba sus ahorros. Según recordó en la denuncia, la plata la ocultaba entre dos cubiertas de automóviles las cuales estaban colocadas sobre un tacho. Lugar que fue “revisado” por el o los delincuentes quienes se la llevaron.

En diálogo con este diario, Chasampi contó que hace pocos días se había sometido a una cirugía en sus ojos. “El dinero, que ahorré con tanto sacrificio, era para comprarme una camioneta pero como hace pocos días me operaron de la vista, mi mujer me dijo que esperara un poco y no hice la compra. Ahora me quedé sin la plata. Tengo mis sospechas de quién pudo haberme robado, pero no puedo hacer nada. Me siento muy mal por lo que me pasó, esto es muy triste. Toda mi vida trabajé para que vengan estos delincuentes a robarme. Hay momentos del día que me quiero sentar a llorar” expresó la víctima.

Investigación

Conocido el robo, en el lugar del ilícito trabajó el personal de la comisaría Novena y del Precinto Judicial N 9, quienes bajo las directivas del fiscal en turno, convocaron a los peritos para el levantamiento de alguna huella que les permita dar con los delincuentes. Asimismo, el denunciante recordó que el local comercial se encuentra tapiado con una construcción de aproximadamente dos metros de altura, por lo que el o los autores debieron valerse de alguna escalera o herramienta similar que les permita poder sortear la tapia. Por otra parte, los investigadores aguardan poder contar con los registros fílmicos de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones al corralón.

En Valle Viejo

Edith Rodríguez fue otra de las víctimas de los delincuentes a domicilio. Fuentes judiciales informaron que a las 23.20 aproximadamente, la policía se constituyó en una vivienda de calle Manuel Soria, en el barrio Los Lotes, en Pozo el Mistol, departamento Valle Viejo, donde se había producido un ilícito.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Rodríguez quien les dijo que desconocidos habían ingresado a su casa y sustraído elementos varios. Para cometer el ilícito, los delincuentes violentaron una persiana y las rejas de la ventana de una de las habitaciones.