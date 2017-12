El Senado debate el Presupuesto 2018 y reformas económicas

El Senado comenzó a las 11.31 la última sesión especial del año en la que el oficialismo y sus aliados buscarán convertir en ley el proyecto de Presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al cheque y la reforma tributaria.

El Presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual de 3,5 por ciento del PBI, un aumento de 12 por ciento para la inversión y una inflación anual promedio de 15,7 por ciento, consistente con las metas del BCRA, de 10 por ciento con una variación en más o en menos del orden de 2 por ciento. En tanto, la Ley del Cheque se prorrogará hasta 2022 -o hasta que se vote una nueva Ley de Copartipación- de la vigencia del denominado impuesto al cheque, Ganancias, Bienes Personales y Monotributo, al tiempo que deroga el Fondo del Conurbano.

La ex presidenta Cristina Fernández, y senadora electa por Unidad Ciudadana, fue la primera en hablar y pidió que el Senado trate ahora su desafuero.

"Esta Cámara puede tratar el desafuero, que no se trate porque no hay comisión es un argumento que se derrumba, no hace falta ninguna comisión", dijo la ex mandataria en la Cámara Alta.