Mañana habrá corte de luz

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017
HORARIO: entre las 07:00 y 12:00 horas.
SOLICITADO POR: EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S.R.L
DISTRIBUIDOR/S: BANCARIO 13,2Kv
ALIMENTACIÓN: E.T. SUR
MOTIVO: REESTRUCTURACION DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE Y CAMBIO DE CONDUCTORES DE LMT 13.2 KV EN BARRIO 50 VIV. SUR.-
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR FUSIBLE XS UBICADO EN AVDA. MISIONES Y DERIVACIÓN AL B° 50 VIV SUR.
USUARIOS SINGULARES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° 50 VIV SUR (LIC. 02/2012) – B° 80 VIV SUR – B°110 VIV SUR (LIC 9, 13, 17, 20/2012) – B° 50 VIV SUR (LIC 119/2004) – B° 90 VIV SUR (LIC 35/2005).