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Mañana habrá corte de luz

Anuncian corte de energía eléctrica programado para el miércoles

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA: MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2017

HORARIO: entre las 07:00 y 12:00 horas.

SOLICITADO POR: EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S.R.L

DISTRIBUIDOR/S: BANCARIO 13,2Kv

ALIMENTACIÓN: E.T. SUR

MOTIVO: REESTRUCTURACION DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN  EXISTENTE Y CAMBIO DE CONDUCTORES DE LMT 13.2 KV EN BARRIO 50 VIV. SUR.-

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR FUSIBLE XS UBICADO EN AVDA. MISIONES Y DERIVACIÓN AL B° 50 VIV SUR.

USUARIOS SINGULARES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN B° 50 VIV SUR (LIC. 02/2012) – B° 80 VIV SUR – B°110 VIV SUR (LIC 9, 13, 17, 20/2012) – B° 50 VIV  SUR (LIC 119/2004) – B° 90 VIV SUR (LIC 35/2005).

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